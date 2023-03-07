«путін повинен вивести війська з України»: Шольц про майбутні перемовини з росією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив в інтерв'ю CNN, що будь-які переговори щодо припинення війни в Україні розпочнуться лише тоді, коли президент росії володимир путін зрозуміє, що він не переможе.

«На мою думку, необхідно, щоб путін зрозумів, що він не досягне успіху з цим вторгненням і своєю імперіалістичною агресією, що він повинен вивести війська. Це основа для переговорів, — сказав Шольц в інтерв'ю. - Якщо ви подивитеся на пропозицію українців, то легко зрозуміти, що вони готові до миру. Потрібно щось зробити. Це повинен зробити путін».

Відповідаючи на запитання журналіста, чи може бути укладена угода, яка покладе край війні, можливо, із зобов'язанням України не повертати Крим або частину східного регіону Донбасу, Олаф Шольц сказав, що жодне рішення не буде прийнято без української сторони.

«Ми не будемо приймати рішення замість них. Ми їх підтримуємо, — сказав він. — Ми сказали Україні, що вони можуть йти до членства в Європейському союзі. Вони працюють над тим, щоб досягти прогресу за всіма критеріями, які є важливими для цього. Я думаю, що вони знають, що ми готові організувати певний спосіб гарантій безпеки для країни в часи майбутнього миру, але ми ще не там».

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», кремль скаржиться, що Шольц не виходить з ними на зв’язок.

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