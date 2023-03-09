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Події

Удар ворога по Дніпропетровщині: одна людина загинула, двоє постраждали

9:05 9 березня 2023
Ілюстративне фото

В ніч на 9 березня ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. «Прильоти» відбулися у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, одна людина загинула, ще дві — постраждали.

 

Пошкоджень зазнали енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Там серйозні руйнування.

 

На місцях працюють відповідні служби. Приборкують пожежі та ліквідують наслідки атак.

Не припинилися й артилерійські обстріли Нікополя і його околиць — з тимчаосово окупованої території Запорізької області туди було випущено майже 40 снарядів. Є загиблі — жертвою став 34-річний чоловік. Поранення отримала 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізовано. Ворожі атаки спричинили у районі декілька займань.

Усюди продовжується обстеження територій. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, в Офісі президента відреагували на новий злочин путінської армії проти мирних мешканців України.

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