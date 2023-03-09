Бив ногами та плюнув в обличчя: ексфутболіст збірної заробив довічну дискваліфікацію (відео)

Гучним скандалом завершився матч вищої ліги чемпіонату Сирії між «Аль Ватхбою» та «Аль Джаїшем».

На останніх хвилинах, за рахунку 1:0 на користь господарів, арбітр не зафіксував фол на капітані «Аль Джаїша» Ахмеді Аль Салеху. 32-річному ексфутболісту збірної Сирії (56 матчів та 2 голи за національну команду в період з 2008-го по 2022-й) це не сподобалося, і він рушив до рефері для з'ясування стосунків на підвищених тонах, при цьому штовхнув того. Грубіян одразу ж був вилучений із поля, але червона картка не зупинила його — він завдав арбітру ще кілька ударів ногою, після чого, вже в підтрибунному приміщенні, плюнув у служителя Феміди та «обклав» добірним матом.

Дисциплінарний комітет Асоціації футболу Сирії ухвалив рішення довічно дискваліфікувати Аль Салеха, незважаючи на колишні заслуги футболіста, і оскаржити він не має права.

Примітно, що 11-й тур, у рамках якого пройшов матч між «Аль Ватхбою» та «Аль Джаїшем», пройшов за кілька днів до жахливого землетрусу, який забрав життя десятків тисяч людей у Туреччині та Сирії. Після цієї трагедії чемпіонат Сирії поки що не відновлювався. В актуальній таблиці «Аль Ватхба» очолює турнірну таблицю, набравши 20 очок, а «Аль Джаїш» розташовується на третій сходинці з відставанням лише в один бал.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Бразилії футбольний тренер ганебно вдарив головою красуню-рефері.

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