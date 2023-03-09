Які речі в жіночій сумочці негативно впливають на енергетику і притягують бідність

Сумка як найважливіший аксесуар може багато сказати про смак її власниці. А ось її вміст — про енергетику і цінності, якими вона живе.

Наука біоенергетика вважає, що деякі предмети можуть ставати причиною бідності, злиднів, невдач і різноманітних проблем. Особливо якщо вони постійно знаходяться з жінкою — наприклад, в її сумочці.

Про це пише сайт dailyhoro.

Важливо розуміти, що це не просто аксесуар. Крім функціонального значення, сумочка має свою енергетику, як і будь-який інший предмет. Саме енергетика речей впливає на те, якою буде атмосфера у вашому будинку, конкретній кімнаті чи на робочому місці.

Вміст сумочки не виняток. Якщо в ній лежатимуть речі з негативною енергетикою, то вони почнуть залучати бідність та невдачі. Досягти успіху буде набагато складніше. Але як тільки ви приберете ці речі, ситуація відразу покращиться.

Психологи впевнені, що сумка впливає на долю жінки. Якщо вона красива та дорога, то приваблюватиме багатство. Стара і пошарпана стане магнітом для злиднів. Порядок у сумці — порядок у житті. А якщо потрібно ухвалити якесь рішення, психолог радить переглянути речі у своєму «рюкзачку». Розмістіть їх на своїх місцях і викиньте сміття. Така проста дія допоможе швидше визначитися.

Бізнес-леді потрібно купити строгу, дорогу та «сильну» за енергетикою сумку. Вона стане символом вашого фінансового добробуту і притягуватиме ще більші суми. Але не допускайте, щоб гроші знаходилися поза гаманцем.

У внутрішній кишеньці обов'язково має лежати якийсь милий талісман. Це може бути будь-що, від прикрас до гарного камінця. Амулет подарує натхнення та вбереже від негативу.

Які речі приваблюють бідність та невдачі

Деякі предмети з погляду біоенергетики заряджають сумку поганою енергією. Це стає причиною невдач на роботі, в особистому житті. Низка перешкод у результаті призводить до того, що руки опускаються. Але варто переглянути вміст сумочки і ситуація покращується.

Сміття, старі чеки та квитки приваблюють бідність

Позбавляйтеся відразу всього, що вже використано. Не потрібно перетворювати клатч на смітник. Негативна енергія позбавляє вас можливостей більшого заробітку. Для грошей просто немає простору.

Чужі речі у вашій сумочці

Все, що лежить у ній більше кількох годин, впливає на енергетику. Далі починається негативний вплив. Чужа річ ніби поглинає всю удачу.

Старі фотографії приваблюють невдачі

Причому зовсім не має значення, хто на них зображений і в якому настрої. Старі фото самі собою приваблюють негатив. Діловій жінці такі знімки принесуть невдачі у роботі. Самотній жінці старі фото завадять зустріти своє кохання, а сімейній — знайти гармонію в будинку.

Психологи вважають, що знімки у гаманці в сумочці варто міняти щороку. Фото, якому понад 12 місяців починає випромінювати негативну енергетику.

Голка з нитками у сумочці

Маленька голочка може залучити великі проблеми, тому її не варто носити із собою. Це потужний магніт для бід та злиднів. Зазначимо, що це правило не поширюється на шпильки. Вони мають сильні захисні властивості.

Розбиті дзеркала приваблюють невдачі

Розбиті люстерка не можна ніде зберігати, навіть у сумці. Інакше спричините лихо і горе. Ризик потрапити в аварію або бути обікраденою суттєво збільшується, якщо в сумці лежить розбите дзеркало.

Речі, що викликають неприємні емоції

Це можуть бути подарунки колишнього, стара пошарпана гумка або інші предмети. Не треба носити із собою подібні речі. Позбавляйтеся від них відразу ж. Якщо це з якихось причин неможливо, просто знайдіть для них інше місце.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, що потрібно тримати у гаманці для того, щоб залучити чи зберегти багатство.

Фото krasavica.info/

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