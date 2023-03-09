«Тут добрі та чуйні люди»: українська спортсменка-рекордсменка втекла до росії

31-річна колишня українська тенісистка Тетяна Воротиліна вирішила переїхати разом із чоловіком жити до росії. Про своє рішення спортсменка, яка останні роки жила в Одесі, а після початку повномасштабної війни виїхала до Чорногорії, повідомила в Instagram.



«Вирішила переїхати, тому що в Україні люди погрожували мені розправою, — сказала зрадниця під час прямого ефіру в соцмережі. — Людям не подобалося, що я була в Чорногорії та користувалася українським паспортом, казали їхати до росії. Ось я і поїхала … А в рф люди дуже добрі та чуйні. Такі, на яких хочеться бути схожою. Такі, з якими хочеться бути поряд, хочеться почуватися частиною цих людей, частиною цього суспільства. А ще тому, що тут є можливості, перспективи та розвиток. Мене тут цінують як спеціаліста, пропонують дуже цікаву співпрацю. Тому що тут медицина та протезування, і я залежна від цього. Тому що це величезна країна, де завжди є куди поїхати та на що подивитися. У мене батько росіянин, тож я росіянка».

Зазначимо, що вісім років тому, у 2015-му, Тетяна потрапила у серйозну аварію, перебуваючи в Таїланді. Вантажівка збила скутер, на якому їхала дівчина, в результаті їй ампутували праву ногу. Перебування в місцевих лікарнях обійшлося Воротиліній у 40 тисяч доларів, і ці гроші зібрали небайдужі українці після заклику про допомогу в соцмережах.

Відновившись та придбавши сучасний протез, Тетяна зайнялася бігом. У 2019-му Воротиліна встановила унікальний рекорд, ставши першою спортсменкою-українкою з протезом, яка пробігла повний марафон (42 км 365 м) за 5 годин та 22 хвилини, і таким чином стала рекордсменкою.

У 2019-му Тетяна Воротиліна стала першою спортсменкою, яка пробігла марафон із протезом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексбіатлоністка збірної України Катерина Бех «передала привіт» із росії.

Фото Odessa Online

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