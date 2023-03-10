«Наша держава й народ не будуть у кайданах. Ані ракети, ані звірства росії в цьому не допоможуть», — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним українців, які загинули під час масованої ракетної атаки рашистів 9 березня.

«Російські ракети забрали життя шести українців. Мої співчуття родинам… Відновлювальні роботи на енергообʼєктах тривали увесь день. Найскладніше — Харків, Житомирщина. Непросто в Одесі, у Дніпропетровській області, у Києві, у Запоріжжі. Ремонтні бригади, енергетики, місцева влада, центральна влада — усі працюватимуть стільки, скільки треба, щоб відновити подачу енергії містам і районам, де зараз проблеми», — сказав він у відеозверненні.

Президент наголосив, що Україна показала свою здантість протистояти агресору. «І хоч би скільки росія не робила підлостей, наша держава й народ все одно не будуть у кайданах. Ані ракети, ані звірства рф в цьому не допоможуть», — сказав він та подякував підрозділам Сил оборони, які протистояли ворожій ракетній атаці, зокрема, 138-й Дніпровській, 160-й Одеській та 208-й Херсонській зенітним ракетним бригадам.

Він підкреслив, що внаслідок ворожих ударів Запорізька атомна станція була знов відʼєднана від енергомережі — ситуація критична. «росія свідомо йде на створення таких критичних ситуацій на наших атомних обʼєктах. Це просто вже за визначенням означає, що рф не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері. А отже, що швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, то безпечніше буде світу», — додав президент.





Нагадаємо, що в «Енергоатомі» зазначали, що ЗАЕС перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації. Були увімкнені 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб станції — пального для їхньої роботи залишалося на 10 діб.

Фото ОП

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