Зворотний відлік часу розпочався: через обстріли рашистів повністю знеструмлена Запорізька АЕС

Через рашистські ракетні атаки сьогодні вночі повністю знеструмлена Запорізька АЕС. Про це повідомили в «Енергоатомі».

«Сьогодні о 3:53 ночі внаслідок рашистських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою. Наразі станція знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу», — йдеться у повідомленні.

Енергетики також повідомили, що в разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

Зараз неможливо українським фахівцям підтримати ЗАЕС у безпековому режимі через окупацію станції та втручання представників росатома в її роботу.

«Наразі терміново необхідні дії усієї міжнародної спільноти задля виведення рашистських терористичних угрупувань з території Запорізької АЕС, передачі її під повний контроль компетентного легітимного оператора — українського Енергоатома, та відновлення умов збереження ядерної, радіаційної і фізичної безпеки ядерного об"єкта», — зазначили в «Енергоатомі».

Також повідомляється, що усі вітчизняні атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній Україні території, розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів.

Нагадаємо, російська армія не відмовилася від ідеї знищити енергосистему України та інші об'єкти критичної інфраструктури. Росіяни постійно змінюють тактику атак. Сьогодні вночі, крім «шахедів» та ракет, було використано багато фейкових цілей, щоб виявити українське ППО.

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