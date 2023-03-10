«Банальне розпилювання бюджетного бабла»: експерт — про те, чому будівництво окупантами оборонних споруд у Криму не має сенсу з військової точки зору

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко розповів про один із можливих сценаріїв визволення тимчасово окупованого Криму.

«Зведення ліній оборони, риття окопів та встановлення фортифікаційних споруд стало останнім часом у тимчасово окупованому Криму якимось фетишем, — пише Олександр Коваленко в соцмережах. — Замість чергового «рекордного» туристичного сезону ведеться підготовка до оборони, хоча… Київ за 3 дні ?

Зрозуміло, це все робиться в першу чергу для внутрішнього споживача, щоб показати, що сакральний півострів під захистом і жодний морський десант або сухопутний контрнаступ не загрожує колисці російської бацили. Але ж питання, до якого такого морського десанту вони готуються?

Україна не має достатньої кількості десантних засобів, зокрема, великих/середніх/малих десантних кораблів/катерів для реалізації такого десантування. До того ж наявність у росіян ракетної системи берегової охорони «Бастіон» ставить під загрозу такий сценарій великими втратами, як сам процес десантування.

Тобто росіяни прямо зараз готуються в окупованому Криму до сценарію, який не буде реалізовано не за яких обставин. Це наштовхує на думку, що зараз у Криму ведеться банальний розпил бюджетного бабла, як востаннє. Хоча чому «як в останній раз»? Саме — в останній.

Крім того, тішить те, що уздовж берегової лінії в ряді локацій, наприклад, в Євпаторії, риють окопи там, де навіть теоретично висадка десанту не здійснювалася б, бо це не раціонально і безглуздо.

Але все ж таки, якщо говорити про звільнення Криму, який буде сценарій?

З 2022 року я незмінно дотримуюся думки, що це буде сценарій острова Зміїний, адаптований для дещо більшої території. Сценарій повної ізоляції півострова Крим від зовнішнього світу та методичної, планомірної анігіляції окупантів.

Основне завдання ЗСУ для старту активної фази цього сценарію — це вихід до адміністративного кордону півострова. Після цього розпочнеться формування ударно-вогневого потенціалу для виконання завдань зі знищення всіх військових об'єктів та військової інфраструктури на півострові.

Фактично, ЗСУ можуть забезпечити 4 зони поразки, з урахуванням наявних і перспективних засобів поразки, які ми можемо отримати (або вже отримуємо), і цих зон цілком вистачає, щоб змусити російські окупаційні війська (РОВ) тотально втиснутись у південній локації, оголивши, ну чи хоча б послабивши північ і центр півострова.

Фото Олександра Коваленка

Заздалегідь зазначу, що зони поразки вказані з урахуванням буфера безпеки для засобів ураження до 20 км і без урахування специфіки пострілів, з усередненим значенням по дальності. Тобто умовно до +20−30% за дальністю до зазначених значень.

У свою чергу, важливим моментом буде відновлення повного контролю над Азовським морем та завдання непорівнянних з функціонуванням пошкоджень єдиної логістичної артерії, що з'єднує материкову росію та півострів — Кримський міст.

Збереження поромного сполучення можливе лише в цивільних цілях, а от у разі його використання для забезпечення півострова силами та засобами РОВ, таки пороми повинні знищуватися, у морі або в портах, адже під час перевезення військ вони можуть і прикриватися цивільними.

Таким чином, контингент РОВ на півострові опиниться в ізоляції і щодня нестиме втрати, відновлення яких не буде можливим. Тобто щоденний мінус, який призведе за деякий час до повної втрати боєздатності підрозділів РОВ у Криму.

Це лише один зі сценаріїв, який найбільш виразно бачиться мені, але при цьому, на столі в Генштабі ЗСУ, більш ніж впевнений, подібних сценаріїв кілька і деякі з них набагато несподіваніші, ніж цей шаблонний малюнок більш масштабної операції, ніж була на острові Зміїний.

Але загалом той фетиш, який російська пропаганда влаштувала навколо Криму, виглядає дуже убого, з урахуванням того, як насправді бачиться звільнення півострова.

Пакуйте валізи, окопи не допоможуть. Навпаки, у них вас і закопають".

Фото — скріншот

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