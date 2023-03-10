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Спорт

В Бразилії призначено дурнуватий пенальті після зіткнення двох одноклубників: курйозне відео

14:52 10 березня 2023
Томбенсе&nbsp;— Ретро

Гучним скандалом завершився матч Кубка Бразилії з футболу між «Томбенсе» з другого за силою дивізіону та «Ретро» із серії D (1:0).

На 80-й хвилині поєдинку арбітр за рахунку 0:0 призначив пенальті у ворота гостей після зіткнення в чужому штрафному майданчику… двох гравців «Томбенсе». Не зважаючи на справедливі протести гравців «Ретро» (голкіпер та один із захисників навіть отримали жовті картки), рефері свого рішення не змінив. У результаті господарі поля реалізували 11-метровий удар і вийшли до наступного раунду турніру. Уявляєте, якби в цей момент на полі був забіяка із Сирії?

До речі, арбітр, який призначив «лівий» пенальті, настільки увійшов у раж, що в компенсований час вилучив з поля одразу трьох (!) футболістів команди, яка й без того постраждала.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар збірної Бразилії Аліссон отримав дві червоні картки, але дограв матч до кінця.

Фото Twitter ФК «Томбенсе»

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