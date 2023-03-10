Окупанти винесли «вирок» захопленому в полон засновнику «Громадського радіо» Буткевичу

Окупаційний суд на Донбасі, захопленому російськими військами, засудив правозахисника і журналіста Максима Буткевича, який потрапив у полон, до 13 років позбавлення волі за звинуваченням у скоєнні військових злочинів, повідомляє BBC News.

Як повідомляє Слідчий комітет росії, суд визнав Буткевича винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням, використанні заборонених методів у ході збройного конфлікту, а також у замаху на вбивство двох і більше людей.

Проходив суд на окупованій російськими військами частині Луганської області. Разом з Буткевичем за аналогічними звинуваченнями було засуджено (отримавши ще більші терміни) ще двох українців: Віктора Похозея та Владислава Шеля.

За версією окупантів, влітку минулого року, перебуваючи в Сєвєродонецьку, Буткевич вистрілив із протитанкового гранатомета по під'їзду житлового будинку, де в цей момент перебували двоє мирних мешканців — нібито «з метою їхнього вбивства та заподіяння шкоди майну».

Максим Буткевич пішов до ЗСУ у березні 2022 року, а 24 червня потрапив у полон біля селища Мирна Долина у Луганській області. Він є відомим українським правозахисником та журналістом, співзасновником ZMINA та Hromadske radio. До війни Буткевич був також координатором та співзасновником проекту «Без Кордонів», який виступає проти мови ворожнечі та допомагає українським переселенцям.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Мелітополі військові росії викрали 22-річного волонтера.

Фото: Facebook

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