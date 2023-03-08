«Врятував побратима, а сам загинув»: стало відомо про втрату ще одного українського захисника

7 березня в Кременчуці поховали військовослужбовця Максима Тихоненка з позивним «Демон». Захисник загинув 27 лютого під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. Йому було 39 років. Максим був призваний на військову службу під час мобілізації 10 березня 2022 року та був старшим бойовим медиком.

«Максим тривалий час служив у підрозділі, де готували єгерів. Проходили ретельну підготовку у Кременчуці, в Житомирській області, — розповів військовий з позивним „Художник“, повідомляє Кременчуцький районний ТЦК. — Показали плідну роботу в Київській, Чернігівській, Харківській областях. Максим був досвідченим воїном, якого поважали побратими. Бачите, сьогодні біля його труни побратими. Але так сталося, що 27 лютого він витягував з поля бою пораненого товариша, неподалік розірвався снаряд — і нашого Максима не стало. Світла пам'ять Максиму, який врятував побратима, а сам загинув».

Провести воїна в останню путь прийшли сотні людей. Серед присутніх — бойові побратими, які вирвалися з передових позицій, також були побратими, які дійшли на милицях. У Максима залишилися батьки, дружина та син. Після відспівування воїна поховали на Алеї Слави Свіштовського цвинтаря.

Нагадаємо, 7 березня під Бахмутом загинув один з наймолодших Героїв України, доброволець Дмитро Коцюбайло з позивним «Да Вінчі».

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