В боях за Україну загинув легендарний «Да Вінчі»

Сьогодні під Бахмутом загинув один з наймолодших Героїв України, доброволець Дмитро Коцюбайло з позивним «Да Вінчі». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні в бою загинув „Да Вінчі“, Герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, — Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну», — сказав президент.

Першим про загибель Коцюбайла, який захищав Україну з 2014 року, повідомив правозахисник, ветеран війни Масі Найєм.

«Герой України. Я завжди пишався тим, що знав тебе через інших друзів. І досі пишаюсь, що мав можливість потиснути тобі руку в грудні 2022 року. Я б хотів написати, що „ми помстимось“. Але я зараз не воюю. Але знаю наших друзів… вони помстяться. За тебе точно буде помста… .і я би написав що „співчуття близьким“. Але я не уявляю собі, як це пережити. Не уявляю. Проте ми точно завжди будемо поруч», — зазначив він, не називаючи ім'я Героя.

Громадський діяч та політик Борислав Береза також написав про смерть «Да Вінчі», не називаючи його ім'я.



«Сьогодні Україна під Бахмутом втратила одного зі своїх Героїв. Великий воїн, Людина, Патріот. Тримай небо над нами, Друже. Помстимося!» — написав Береза.

За його словами, причиною смерті Героя стало осколкове поранення у шию, отримане воїном у Бахмуті.

Нагадаємо, 1 грудня 2021 року Дмитро Коцюбайло отримав звання Героя України.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні стало відомо про смерть речниці ДСНС Євгенії Дудки, яка у квітні 2022 року отримала важке поранення під час російської атаки на аеропорт Дніпра.

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