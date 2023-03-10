«Гей, жадібне пузо. Я приймаю твою пропозицію»: Усик погодився на кабальні умови Ф'юрі, але з одним «але» (відео)

Довгоочікуваний боксерський поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між володарем поясів WBA, WBO, IBO та IBF українцем Олександром Усиком (20 перемог, 13 з них — нокаутом) та чемпіоном WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (33 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 нічия), який був на межі зриву, схоже, все ж відбудеться 29 квітня на знаменитому лондонському стадіоні «Уемблі».

Принаймні олімпійський чемпіон Усик погодився на кабальні умови Ф'юрі розподілити гонорар за поєдинок 30 на 70 на користь британця, але зажадав від Циганського короля пожертвувати солідну суму на допомогу Україні.

«Гей, жадібне пузо. Я приймаю твою пропозицію 70 на 30, щоб битися 29 квітня на „Уемблі“. Але ти обіцяєш пожертвувати Україні 1 мільйон фунтів стерлінгів одразу після бою. І за кожен день твоєї затримки ви заплатите 1 відсоток зі свого гаманця українцям. Домовилися?», — заявив Олександр Усик.

Ф'юрі відреагував миттєво і у своєму стилі. «Усику, ти гі**юк! Підписуй контракт, потворний виродку!», — сказав непереможний британець.

До речі, Циганський король перервав своє мовчання ще в п'ятницю вдень.

«Я чую всі ці розмови про бій, що вони хочуть 50 відсотків, що Тайсон жадібний… Але на мій погляд, Усику, ти і твоя команда варті 30 відсотків. Погоджуйтесь, інакше бою буде, — заявив Тайсон Ф'юрі на відео, яке було записане у торговельному центрі. — Якщо не погодишся, битимешся з Даніелем Дюбуа за кілька мільйонів доларів. Якщо хочеш заробити реальні гроші, воюй з Циганським королем.

Але за кожен день, починаючи з сьогоднішнього, коли ви затримуєтеся і пораєтеся, я збираюся забирати один відсоток від 30. Якщо ви не погодитеся — добре, битиметеся з Дюбуа за кілька мільйонів доларів. Так-так, тік-так… Боягузи".

Промоутер Усика Олександр Красюк відреагував на ультиматум британця з глузуванням: «У пошуках свіжої нижньої білизни у торговельному центрі?»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик напророчив російському пропагандисту соловйову швидку смерть.

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