Ф'юрі відмахнувся від щедрої пропозиції Усика: «бій століття» на межі зриву

Боксерський «поєдинок століття» за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між володарем поясів WBA, WBO, IBO та IBF українцем Олександром Усиком (20 перемог, 13 з них — нокаутом) та чемпіоном WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (33 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 нічия), який планували на 29 квітня на лондонському «Уемблі», може не відбутися. Принаймні промоутер українця Олександр Красюк не впевнений, що Циганський король готовий до поєдинку.

«Френк Уоррен сказав, що має певну суму в банку, і йому потрібно отримати згоду обох сторін, — цитує Олександра Красюка Talk Sport. — Якщо грошей буде недостатньо, цього не станеться. Я з цим повністю згоден. З нашого боку нам більше нема чого додати.

Ми не вимагаємо певних сум, ми вимагаємо розподілу гонорару, і, напевно, розподіл не працює, якщо хтось називає конкретні суми. Я можу сказати, що це не наша партія.

Спочатку ми погодилися на розподіл гонорару 50 на 50, але потім Тайсон попросив трохи більше грошей. Ми чітко дали зрозуміти, що готові йти на 60 на 40, але переможець одержує 60 відсотків. Це була наша остання пропозиція. Ф'юрі відмовився.

У мене є досвід. Зазвичай, коли боєць не хоче приймати бій, він просить чогось неможливого, щоб поєдинок не відбувся. З іншого боку, я оптиміст. Можливо, Тайсон ще не готовий. Можливо, він не готовий морально, можливо, він не готовий фізично — будь-що. Я не знаю, і нас це не турбує. Ми хочемо це зробити. Якщо Тайсон цього не хоче, ми не можемо змусити його це зробити. То ж що я можу сказати? Бій колись відбудеться".

Грудень 2022-го. Ф'юрі та Усик зустрілися поглядами після перемоги британця над Чісорою

У свою чергу, промоутер Френк Уоррен не приховує, що двобій Усик — Ф'юрі на межі зриву.

«Ми все ще чекаємо. Варіанти ще є, але станом на сьогодні ми не домовилися, адже щоб закрити угоду, нам потрібна згода двох сторін, — заявив Френк Уоррен. — Скажу більше. Якщо ми не домовимось до вихідних, то бою не буде. Адже ми маємо дату — 29 квітня. Тут все просто. У мене є певна сума, в яку я маю вкластися. І я не можу заплатити бійцям більше за цей ліміт. Якщо цих грошей виявиться замало, то бою не буде. Зрештою, це бізнес. Якщо бійці домовляться, то бою бути. Якщо ні — тоді спробуємо домовитися наступного разу. Повірте, ніхто не хоче зробити цей бій більше, ніж цього хочу я. Адже йдеться про перший в історії хевівейту поєдинок за всі пояси. Йдеться про історичну подію. Але я не можу змусити бійців піти на ті умови, які не влаштовують їх».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі продовжує провокувати Олександра Усика.

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