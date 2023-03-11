«Інвестиція у глобальний мир»: Зеленський про допомогу союзників Україні

Щодня Україна втрачає своїх синів і доньок у війні, яку не починала. Людей, які могли б бути митцями чи політиками, підприємцями чи журналістами, науковцями чи дипломатами. Ким завгодно, але живими.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у зверненні до учасників American Enterprise Institute World Forum

«Ця злочинна війна зруйнувала тисячі життів українців. Цілі родини гинуть від ударів російської артилерії, ракет і смертоносних іранських безпілотників! Тисяч іранських безпілотників! На сході України, у Києві, на заході нашої країни — дуже близько до польського кордону. Скрізь», — зазначив очільник Української держави.

росія прийшла на нашу землю, хоча в неї не було ніякого аргументу для початку війни.

«Це відверта війна тиранії проти свободи. В основі цієї російської війни — ненависть і бажання пограбувати сусідню націю. Бажання Кремля стерти нашу ідентичність, вкрасти нашу землю, наші ресурси, нашу культуру. Уперше за багато-багато років Європа бачить, як зло свідомо й цинічно обстрілює церкви, як краде навіть збіжжя й техніку у фермерів, убиваючи господарів. Уже понад 5 тисяч російських ракет, понад тисячу убивчих дронів, передусім іранських, застосовано росією проти наших міст», — певен український лідер.

Сотні зруйнованих українських шкіл, спалені окупантом україномовні книжки, розстріляні вчителі й представники місцевого самоврядування, тисячі викрадених у батьків і вивезених у росію українських дітей, українські жінки, чоловіки та діти, які зазнали знущань з боку російських солдатів, включно із сексуальними злочинами проти них.

Усе це свідчить про те, що Україна й надалі захищатиметься в цій битві.

«Поки окупант на нашій землі, поки нашим містам загрожує руйнація, поки життя й свобода мільйонів українців під загрозою, ми повинні продовжувати цю битву. І ми вистоїмо. Я знаю, що ми вистоїмо. Разом із вами. Наша незламність і принциповість та допомога від наших друзів, передусім Сполучених Штатів Америки, які є глобальним лідером у захисті свободи, є запорукою того, що злу в цій битві не виграти. Злу не піти далі», — підкреслив президент України.

Кожне віддане за свободу українське життя — це врятоване життя наших сусідів: поляків, литовців, молдован та інших вільних європейських народів.

росія не визнає жодних кордонів, і не буває такої тиранії, яка не претендує на глобальне знищення свободи. Тому розумно перемогти росію зараз. Звільнити Україну. Гарантувати безпеку Європі. Урятувати від цього російського геноцидного зла будь-який інший народ, якому зло могло б загрожувати.

«Перемогти росію на полі битви в Україні — це не воювати більше ніде у Європі й уздовж російських кордонів. Уся допомога, яка надається зараз Україні, це по суті — інвестиція у глобальний мир, у реальну архітектуру безпеки для свободи», — заявив президент Зеленський.

Президент звернув увагу на такий факт: коли Україна пропонує формулу миру, росія знову відповідає ракетами по містах, і це точно говорить про те, що рішення буде на полі бою. І що тільки саме через перемогу нашої країни світ стане безпечнішим — для націй, людей, держав і для бізнесу.

«Світ стане безпечнішим, коли тиранія програє й коли інші потенційні агресори побачать повну силу свободи», — резюмував президент України.

Нагадаємо, напередодні президент Зеленський не стримав сліз під час прощання з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі), який днями загинув під Бахмутом.

Фото Офісу президента

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