Він так чекав на народження доньки: щемлива історія про 24-річного героя з Полтавщини

9 березня у Горішніх Плавнях поховали військового Олексія Ханілевича, який загинув на війні, захищаючи незалежність українців. Йому було 24 роки.

«Олексій після закінчення загальноосвітньої школи № 1, у 2015−2017 роках навчався у Вищому професійному гірничо-будівельному училищі. Там здобув професію слюсаря-ремонтника та машиніста бульдозера. Із 2017 року працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Олексій серйозно займався спортом, виступав за баскетбольний клуб „Кремінь“ у Вищій лізі. 2 червня 2021 року був призваний на військову службу за контрактом до лав Збройних сил України», — повідомляє Горішньоплавнівська міська рада.

Про обставини загибелі бійця відомо, що сталось це 28 лютого під час артобстрілу поблизу Кремінної Сєвєродонецького району Луганської області. У чоловіка залишилася вагітна дружина, яка чекає на донечку, для якої він за життя встиг обрати ім'я — Соломія.

«За тиждень після знайомства він сказав, що дуже хоче дитину від мене, на що я відповіла тим же… Трохи пізніше він був на Донеччині, я скинула йому фото з УЗД, він набрав на відео виклик, — розповіла журналістам дружина героя Анна. — У нього так горіли очі, він сказав: „Це найкрасивіше фото, яке я бачив“. Тепер у нас буде маленька Соломія! Це найкраще, найголовніше, що буде у нас від Льошки… Він до останнього дня казав мені: „Сонечко, у нас все буде добре, інакше і бути не може“, тепер я говоритиму собі й донечці ці слова».

Нагадаємо про втрату ще одного українського захисника: «Врятував побратима, а сам загинув».

247

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram