Бійня у молитовному будинку: у Німеччині загинули вісім осіб, включно з вагітною жінкою

У п'ятницю, 10 березня, влада Гамбурга надала інформацію про стрілянину в одному з молитовних будинків релігійної організації Свідки Єгови. Бійня сталася напередодні близько 21:00 за місцевим часом. За офіційними даними, загинули вісім осіб, включаючи ймовірного стрільця. Ще кілька людей отримали поранення, у тому числі тяжкі.

Напад був скоєний у церкві у районі Гросс Борстель. За даними Der Spiegel, стрілець у минулому був членом громади Свідків Єгови. Чоловік на обліку в поліції не перебував. Поки що немає жодних доказів, які б говорили про його зв'язки з терористичними та екстремістськими організаціями.

Член міських зборів Анді Гроте, який відповідає за роботу правоохоронних органів, заявив журналістам, що вбивця діяв у стані божевілля.

«Вбивства такого масштабу, скоєного в стані божевілля, ще не було в історії Гамбурга», — зазначив Гроте. Він подякував поліції та спецслужбам за швидке втручання. Це дозволило уникнути ще більшої кількості жертв.

Прокурор Гамбурга Ральф Петер Андерс повідомив, що стрільцеві було 35 років. Його ім'я Філіп Ф. (за законами ФРН ім'я підозрюваного чи обвинуваченого заборонено називати повністю до винесення вироку).

Представник поліції Гамбурга Томас Радсцувайт заявив, що Філіпп Ф. добровільно вийшов зі складу громади півтора року тому. «Мотив злочину поки що не можна визначити з упевненістю», — додав Радсцувайт. Він також розповів, що Філіпп володів вогнепальною зброєю на законних підставах, оскільки займався стрілецьким спортом.

Серед жертв бійні у церкві — дві жінки та четверо чоловіків. Одна з жінок була на 28 тижні вагітності. Її дитина загинула, не народившись.

Філіп Ф. застрелився, коли поліцейські проникли в будівлю молитовного будинку. До цього він встиг зробити понад 100 пострілів. Озброєний убивця був пістолетом.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав стрілянину у Гамбурзі жорстоким актом насильства. «Мої думки з жертвами та їхніми сім'ями…» — сказав глава уряду.

Співчуття на адресу родичів загиблих також висловив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав те, що сталося, жахливим. «Висловлюю співчуття від усієї Франції родичам загиблих та всім нашим німецьким друзям. Наші думки з вами», — написав Макрон у Twitter.

Раніше, як повідомляли «ФАКТИ», в Іспанії невідомий із мачете напав на вірян у церкві.

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