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Суспільство та люди

Необхідно для школи чи дитсадка: як отримати витяг про місце проживання дитини через «Дію»

14:10 11 березня 2023
Додаток «Дія»

Витяг про місце проживання дитини до 14 років — один із найпопулярніших документів, який необхідний для того, щоб влаштувати дитину до садочка чи школи.

Тепер оформити витяг про місце проживання дитини можна за 1 хвилину на порталі чи у застосунку «Дія».

Зазначимо, що кожен електронний витяг містить унікальний QR-код. Відсканувавши його, працівник держустанови зможе переконатися в дійсності документа та перевірити інформацію в реєстрах.

Як отримати витяг про місце проживання дитини на порталі «Дія»

Для цього потрібно зайти на офіційний портал та авторизуватися, потім:

  • у розділі «Послуги» виберіть «Довідки та витяги»;
  • оберіть послугу «Витяг про місце проживання»;
  • виберіть, що хочете отримати витяг для вашої дитини;
  • вкажіть серію та номер свідоцтва про народження дитини.

Як отримати витяг у застосунку

Для початку потрібно встановити та авторизуватися у застосунку «Дія», а потім:

  • перейдіть у розділ «Послуги», виберіть «Довідки та витяги» — «Витяг про місце проживання дитини»;
  • перегляньте опис послуги та оберіть, для кого саме з дітей ви хочете замовити витяг.

Заява буде опрацьована протягом декількох хвилин. Очікуйте на сповіщення про готовність документу.

Витяг про місце проживання дитини сформується, якщо інформація є у Реєстрі територіальної громади. Готовий pdf-документ можна завантажити протягом 24 годин.

Нагадаємо, днями у застосунку «Дія», додався ще один сервіс — отримання судових рішень. Окрім електронного судового рішення «Дія» надішле користувачу сповіщення про судову справу, у якій він бере участь.

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