Необхідно для школи чи дитсадка: як отримати витяг про місце проживання дитини через «Дію»
Витяг про місце проживання дитини до 14 років — один із найпопулярніших документів, який необхідний для того, щоб влаштувати дитину до садочка чи школи.
Тепер оформити витяг про місце проживання дитини можна за 1 хвилину на порталі чи у застосунку «Дія».
Зазначимо, що кожен електронний витяг містить унікальний QR-код. Відсканувавши його, працівник держустанови зможе переконатися в дійсності документа та перевірити інформацію в реєстрах.
Як отримати витяг про місце проживання дитини на порталі «Дія»
Для цього потрібно зайти на офіційний портал та авторизуватися, потім:
- у розділі «Послуги» виберіть «Довідки та витяги»;
- оберіть послугу «Витяг про місце проживання»;
- виберіть, що хочете отримати витяг для вашої дитини;
- вкажіть серію та номер свідоцтва про народження дитини.
Як отримати витяг у застосунку
Для початку потрібно встановити та авторизуватися у застосунку «Дія», а потім:
- перейдіть у розділ «Послуги», виберіть «Довідки та витяги» — «Витяг про місце проживання дитини»;
- перегляньте опис послуги та оберіть, для кого саме з дітей ви хочете замовити витяг.
Заява буде опрацьована протягом декількох хвилин. Очікуйте на сповіщення про готовність документу.
Витяг про місце проживання дитини сформується, якщо інформація є у Реєстрі територіальної громади. Готовий pdf-документ можна завантажити протягом 24 годин.
Нагадаємо, днями у застосунку «Дія», додався ще один сервіс — отримання судових рішень. Окрім електронного судового рішення «Дія» надішле користувачу сповіщення про судову справу, у якій він бере участь.37
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