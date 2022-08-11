Скоро 1 вересня: скільки коштує зібрати дитину до школи та як батьки можу заощадити

Попри війну, у Міносвіти та науки заявили, що новий навчальний в Україні розпочнеться вчасно.



Навчальні заклади, в яких є укриття та вистачає місць для учнів, можуть розпочати роботу у очному режимі. У тих школах, де в укриттях не вистачає місць, уроки відбуватимуться у дві зміни. Батьки також можуть написати заяву про навчання своєї дитини онлайн.



Нині понад 61% батьків вважають, що не варто розпочинати очне навчання у школах, навіть якщо у них є облаштовані укриття. Опитування провів освітній омбудсмен Сергій Горбачов, повідомляє УНІАН.



Більшість батьків вважають за прийнятну у цей час дистанційну форму навчання для дітей.



Але навіть якщо діти навчатимуться вдома, їм потрібні канцелярське приладдя, а підручники видає школа. Приблизні витрати на канцтовари та шкільний рюкзак для першокласника, за скромними підрахунками, коштуватимуть 1200 гривень.



Ще одна стаття витрат — одяг та взуття для школи. Якщо шкільна форма не потрібна, то дітям варто купувати звичайний зручний одяг.



Вартість одягу для дівчинки — блузки (від 300 гривень), спідниці (від 200 гривень), сукня (від 400 гривень), туфлі (від 400 гривень), штани (від 300 гривень), спортивний костюм (від 400 гривень) та кросівки (від 300 грн.). Комплект по одиниці кожного виду одягу та взуття коштуватиме мінімум 2300 гривень.



Для хлопчика — сорочки (в середньому від 200 гривень), штани (від 300 гривень), джемпери чи светри (від 200 гривень), черевики (від 400 гривень), спортивний костюм для фізкультури (від 400 гривень) та кросівки (від 300 гривень). Такий комплект одягу коштуватиме приблизно 2000 гривень.



Звичайно, під час онлайн-навчання питання оновлення гардероба відпадає.



Але виникає питання необхідності техніки — комп'ютера, ноутбука чи планшета. Ці витрати немаленькі, якщо в сім'ї кілька школярів.



Зібрати дитину до школи завжди було затратно для батьків. Зараз, коли багато людей втратили роботу або в них скоротилися зарплати, то це питання стало більш болючим для сімейного бюджету.



Економісти радять батькам школярів максимально використати торішні речі, купувати товари українських виробників, долучити до шкільних зборів дитини родичів.



Можна робити покупки в оптових інтернет-магазинах, об'єднавшись з батьками інших дітей. Так буде всім вигідніше.



Нагадаємо, у Міносвіти заявили, що батьки можуть обирати формат навчання для своєї дитини самостійно.

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