Рішення суду знайдете у своєму смартфоні: в «Дії» з'явилася нова корисна послуга
В застосунку «Дія», де цього року відновили можливість отримати довідки з Державного реєстру майнових прав, додався ще один сервіс — отримання судових рішеннь.
«Цифровізували судові рішення. Це означає, що більше не треба їхати в суд та стояти в чергах. Цифрове судове рішення має таку ж юридичну силу, як і паперове», — йдеться у повідомленні.
Для того, щоб скористатися послугою, потрібно:
- Оновити «Дію»;
- Зайти у застосунок;
- Натиснути «Послуги» та вибрати «Судові справи»;
- Переглянути судове рішення і за потреби завантажити собі на смартфон.
Окрім електронного судового рішення «Дія» надішле користувачу сповіщення про судову справу, у якій він бере участь.
Нагадаємо, що нещодавно в «Дії» провели голосування з приводу 8 березня — чи залишити цей день вихідним, чи зробити його робочим. З більше 2 мільйонів українців близько 1,3 мільйоні проголосували за вихідний день.
Фото Pixabay48
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