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Спорт

Грузинський боєць UFC побив росіянина та прокричав «Слава Україні!» (відео)

9:48 12 березня 2023
Двалішвілі&nbsp;— Ян

В американському Парадайзі пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 221. У головному бою вечора зійшлися бійці найлегшої вагової категорії — грузин Мераб Двалішвілі та ексчемпіон промоушена росіянин Петр Ян.

Протягом усього поєдинку Двалішвілі діяв набагато активніше за суперника, завдавав більше ударів, у тому числі силових, і в підсумку судді одноголосно віддали йому перемогу в усіх раундах — 50:45, 50:45, 50:45.

«Дякую всім грузинам, які приїхали сюди, — звернувся до вболівальників із октагону грузинський боєць. — Нас лише 5 мільйонів, але ми сильні. І я проти війни. Слава Україні! Слава Грузії! Слава волі! Нам потрібна лише свобода. Ні війні! Будь ласка, зупиніть війну. Зупиніть війну. Ні війні! Я проти війни».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда російського ММА Федір Ємельяненко ганебною поразкою завершив кар'єру.

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