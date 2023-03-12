Без пестицидів не обійшлося: про що розкажуть наклейки на бананах

Банани є дуже корисною для здоров'я їжею. Купуючи їх, напевно, багато хто помічає маленькі кольорові наклейки на бананах. Однак мало хто замислюється, для чого вони та яку інформацію надають, повідомляє ТСН.

Наклейки на бананах вказують на країну-виробника, компанію-виробника, а також інформують споживача про те, як було вирощено фрукт. Найкориснішим для споживача, напевно, буде з'ясувати спосіб вирощування банана. Про це вказує 4- або 5-значний код на наклейці. Саме завдяки йому споживач може з'ясувати, наскільки корисний є фрукт, що купується.

Так, якщо на наклейках 4-значний код, що починається цифрами 3 або 4, це вказує на те, що продукт був вирощений за принципом інтенсивного сільського господарства. Тобто, щоб прискорити його зростання та дозрівання застосовували натуральні та мінеральні добрива, серед яких пестициди та інша хімія.

Якщо продукт має 5-значний код, що починається з цифри 9, це означає, що він вирощений традиційним «органічним» способом без застосування пестицидів і добрив. А якщо на банані наклейка, на якій 5-значний код, що починається з цифри 8, це означає, що продукт із ГМО, тобто генетично модифікований.

Як писали «ФАКТИ», раніше експерт зі сну Ешлі Хейнсворт розповіла про продукти, які природно зігріють тіло та викличуть сон.

Фото: ТСН

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