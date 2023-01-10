Кориця та банани: експертка назвала найкращі продукти, які потрібно їсти перед сном, щоб зігрітися

Погода стає дедалі холоднішою, і українцям буває дуже важко зігрітися. У таких умовах експерти радять робити перекуси певними продуктами, які можуть допомогти вам впоратися з низькими температурами, повідомляє www.mirror.co.uk. Експерт зі сну Ешлі Хейнсворт розповіла про продукти, які можуть природним чином зігріти ваше тіло і викликати сон.

«Кориця — популярна спеція, яка часто зустрічається в хлібобулочних виробах, і навіть каррі, її термогенні властивості також можуть збільшити тепло тіла. Додавання кориці у склянку молока на ніч не тільки зігріє вас, але й завдяки триптофану в молоці, який викликає сон, вам також буде легше відпочити.

Хоча овес часто асоціюється з продуктами для сніданку, як пояснив експерт зі сну, овес також має переваги перед сном. Він повільно розщеплюється в організмі завдяки високому вмісту висівок і клітковини, і це повільне перетравлення вивільняє теплову енергію. Крім того, ця їжа також містить мелатонін, який покращує сон.

Вживання горіхів перед сном, таких як арахіс, мигдаль і фісташки, може збільшити швидкість метаболізму й підвищити тепло тіла, таким чином, зігріваючи вас перед сном. Крім того, ці горіхи містять мелатонін, природний гормон, який допомагає контролювати цикл сну і, таким чином, допомагає вам трохи поспати.

Банани — ці смачні фрукти часто вживають для отримання миттєвої енергії, але гуру сну виявила, що вони також допомагають регулювати температуру. Банани, наповнені вітамінами групи В та магнієм, допомагають функціювати щитовидній залозі та наднирковим залозам, таким чином регулюючи температуру тіла в холодну погоду. Насправді високий вміст магнію не тільки зігріває, але й допомагає м'язам розслабитися та заспокоїти організм, щоб ви могли легко заснути".

Чашка імбирного чаю, кажуть експерти, є традиційним засобом від застуди, грипу та кашлю.

«Імбир — це ще один чудовий продукт, який можна вживати, щоб зігрітися, перш ніж ви підхопите застуду. Завдяки судинорозширювальним властивостям імбиру ваші кровоносні судини розслабляються, що сприяє збільшенню кровотоку, допомагаючи вашому тілу зігрітися. Вибирайте імбирний чай — і, якщо ви страждаєте від закладеного носа через погоду, це полегшить ваш стан, щоб допомогти вам краще спати.

Багато людей люблять моркву як частину своєї вечері, але коренеплід може зігріти вас через потребу в більшій кількості енергії під час травлення".

Існують продукти, які можуть зігріти вас протягом зимових місяців, але є й інші, які зроблять протилежне. Багаті на воду фрукти та овочі охолоджують організм, зокрема кавун, персики, апельсини, селера та огірки. Листові зелені овочі можуть бути корисними, але краще уникати їх перед сном через їх охолоджувальний вплив на організм.

А що приготувати на вечерю, щоб це було корисно для здоров’я, розповіла дієтологиня Юлія Крілик.

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