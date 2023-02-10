Допоможуть при печії: переваги бананів для здоров’я

Банан — це поживна їжа, наповнена вуглеводами, що дають енергію, і корисним для серця калієм. В середньому кожен з нас з'їдає 10 кг цих фруктів щороку (близько 100 бананів), повідомляє видання BBC Good Food.

«Банани мають заспокійливу дію на кишечник завдяки високому вмісту пектину, розчинної клітковини, яка не тільки допомагає знизити рівень холестерину, але й нормалізує роботу кишечника. Високий вміст клітковини в бананах сприяє відчуттю ситості та зменшує здуття живота. Стійкий крохмаль у бананах також має пребіотичну дію, допомагаючи підживлювати кишкові бактерії, завдяки чому вони збільшують свою кількість і виробляють корисні сполуки, які називаються коротколанцюговими жирними кислотами. Банани багаті на цінні мікроелементи, особливо на калій, який є одним з найважливіших електролітів в організмі. Калій допомагає регулювати роботу серця, а також баланс рідини, що є ключовим фактором в управлінні кров'яним тиском. Ефективність продуктів, багатих на калій, таких як банани, у зниженні кров'яного тиску та захисті від серцевих захворювань та інсультів є загальновизнаною і підкріплена численними науковими доказами».

Як пише видання, незрілі банани допомагають нейтралізувати шлункову кислоту, а рослинна сполука, яку вони містять, лейкоціанідин, сприяє збільшенню товщини слизової оболонки шлунка. Це означає, що банани, поки вони не дозріли, можуть бути корисним доповненням до дієти для тих, хто страждає від печії.

«Через низький вміст води банани зазвичай містять більше калорій, а також в них більший вміст цукру порівняно з іншими фруктами. Вони містять цукор у вигляді сахарози, фруктози і глюкози в поєднанні з клітковиною, що дозволяє їм забезпечити миттєвий, але стійкий заряд енергії. Багаті на калій, вони підтримують скорочення м'язів під час фізичних вправ і можуть зменшити ризик виникнення судом. Банани містять триптофан, амінокислоту, яку організм перетворює на хімічну речовину мозку серотонін, що викликає гарний настрій. Відомо, що ця хімічна речовина допомагає розслабитися, покращити настрій, зменшити тривожність і загалом робить вас щасливішими. Однак дуже важко підвищити рівень триптофану в крові лише за допомогою дієти, і хоча дослідження на тваринах вказують на можливий зв'язок між споживанням бананів і поліпшенням стану тривоги та депресії, це, швидше за все, пов'язано з вмістом антиоксидантів у бананах, а не з їхнім внеском у триптофан».

Банани підходять не всім, наприклад, вони можуть викликати мігрень у людей, схильних до неї. У деяких людей вони можуть викликати алергічну реакцію.

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