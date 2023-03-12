Як оформити виплату недоотриманої пенсії померлого родича: докладна інструкція від ПФУ

За українським законодавством, якщо пенсіонер помер на окупованій території, недоотримана ним пенсія може бути успадкована. Подати заяву на недоотриману пенсію за померлого пенсіонера можна як безпосередньо у сервісному центрі Пенсійного фонду України, так і дистанційно: через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

«Перелік документів, які людина має надати для виплати їй недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера, є однаковим при офлайн- і онлайн-зверненні. Разом із заявою до Фонду надається свідоцтво про смерть, документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим пенсіонером, документ, що посвідчує особу заявника, реквізити банківського рахунку. Крім того, члени сім’ї надають паспорт або інші документи, які засвідчують їхнє проживання з пенсіонером на день його смерті. Непрацездатні члени сім’ї померлого пенсіонера подають документи, що засвідчують перебування на його утриманні», — йдеться у повідомленні.

Так, якщо недоотримана пенсія увійшла до складу спадщини (крім пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», які не включаються до складу спадщини і виплачуються за звернення, що надійшли не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера), то для її одержання до документу, що посвідчує особу заявника, і свідоцтва про смерть, також додається свідоцтво про право на спадщину.

«Днем звернення за виплатою недоотриманої пенсії вважається день прийняття органом Фонду заяви з усіма необхідними документами. У разі подання заяви через вебпортал — дата реєстрації заяви зі сканованими копіями документів. Недоотримана пенсія виплачується органами Пенсійного фонду шляхом зарахування коштів на поточний банківський рахунок людини. Якщо у одержувача поточний банківський рахунок відсутній, то виплату можна одержати через міжнародну платіжну систему „Швидка копійка“: у будь-якому відділенні Ощадбанку, пред’явивши паспорт та ідентифікаційний код», — повідомили в Пенсійному фонді.

Покрокова інструкція про те, як подати заяву на виплату недоотриманої пенсії через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України:

Крок 1. Авторизуйтесь на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Крок 2. Перейдіть у розділі «Щодо пенсійного забезпечення» та оберіть вкладку «Заява на виплату недоотриманої пенсії».

Крок 3. Заповніть поля електронної заяви, що з’явиться на екрані.

Крок 4. Додайте до заяви скан-копії необхідних документів.

Крок 5. Дайте згоду на передачу та обробку персональних даних та натисніть «Сформувати заяву».

Крок 6. Відслідковуйте статус обробки заяви у розділі «Мої звернення».

Раніше «ФАКТИ» писали, як отримати допомогу на поховання у разі смерті пенсіонера на окупованій території.

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