Пенсія у спадок: як можна отримати виплати померлого родича

Період російської окупації став дуже важким для багатьох українців, які в один момент втратили доступ до ліків та кваліфікованої медичної допомоги. Тож частина пенсіонерів цього не перенесла. За українським законодавством, якщо пенсіонер помер на окупованій території, недоотримана ним пенсія може бути успадкована, роз'яснила міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону .

Вона пояснила, що насамперед на отримання таких коштів мають право члени сім'ї, які проживали з пенсіонером, а у разі відсутності таких — інші спадкоємці.

Для отримання коштів слід написати відповідну заяву до Пенсійного фонду.

«Якщо ж у пенсіонера немає членів сім'ї, які з ним проживали, то пенсія включається до спадкового майна і буде успадкована спадкоємцями іншої черги загалом, як вся спадщина. Така пенсія не пропадає. Нарахована та невиплачена пенсія є частиною спадкового майна» , — наголосила Жолнович.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді пояснили, що робити у разі, якщо пенсіонерам, які виїхали за межі України, перестали надходити пенсійні виплати з батьківщини.

Фото msp.gov.ua/

230

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram