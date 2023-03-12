Тиждень з 13 по 19 березня може бути для багатьох знаків зодіаку трохи викликом, але він може принести і кілька приємних моментів. Відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв, який раніше розповів, чим закінчиться війна з рф, склав гороскоп на наступний тиждень, пише afisha.bigmir.net.

Овен

Ви маєте повне право почуватися іменинниками щодня: поєднання зірок обіцяє удачу у справах, чарівність у спілкуванні та виняткову привабливість для оточуючих. Остерігайтеся тільки надмірної благодушності та лінощів. І все ж таки неймовірний у вас буде тиждень!

Телець

Імпульсивні покупки та не надто обдумані рішення можуть ускладнити вам життя наступного тижня. Але точно не зіпсувати, тому що загалом тиждень настільки сприятливий, що збити його потужний позитивний заряд просто не вийде. Ви сповнені сил, оптимізму, і навіть якщо щось раптом не вийде одразу, то напевно вдасться з другої спроби.

Близнюки

Кращого тижня для переговорів вигадати досить складно. З одного боку, ви будете дуже енергійні та темпераментні у своїх промовах, з іншого — ще й бездоганно логічні. І якщо раптом у вас не вийде когось у чомусь переконати, перевірте — чи не з кам'яною статуєю ви вели суперечку? Втім, у вівторок-середу перед вашим даром переконання можуть не встояти і статуї.

Рак

Дуже сприятливий тиждень. Хіба що понеділок може виявитися бурхливим та конфліктним днем, особливу обережність слід виявити у спілкуванні з начальством. Втім, навіть суперечки з ним у понеділок можуть закінчитись на вашу користь. До всіх інших днів взагалі ніяких претензій немає, майте тільки на увазі, що перша половина тижня відчутно енергійніша за другу.

Лев

Робочий тиждень може складатися досить неквапливо. Форсувати події, мабуть, не варто: по-перше, вони рухаються в потрібному для вас напрямку, а по-друге, і сил поки що недостатньо. Сили почнуть помітно прибувати у вихідні, але разом із ними зросте конфліктний потенціал. Активні заняття спортом та фізичні навантаження у суботу-неділю — суворо обов'язкові.

Діва

Аж до п'ятниці ви уособлюватимете головні переваги свого знака: педантичність, пунктуальність, терпіння та увага до найменших деталей. Особливої динаміки акцент на цих якостях не обіцяє, але повільне та стабільне просування вперед гарантує. А ось п'ятницю краще додати до вихідних та провести у повному розфокусі, викинувши з голови усі справи.

Терези

Суперечливий тиждень. Він несе потужний енергетичний потенціал, але водночас сприяє конфліктам. Причому ви можете бути активно незадоволені не лише навколишніми, а й самими собою. Максимальну обережність слід виявити у четвер, а сприятливі дні — це понеділок та субота.

Скорпіон

Найважливіші справи краще призначити на першу половину тижня. Вона цілком сприятлива, особливо якщо вам вдасться тримати під контролем свою фірмову уїдливість. Приблизно з четверга ситуація стане менш сприятливою. Ви можете бути не надто об'єктивними у прийнятті рішень або зіткнутися з недостовірною інформацією. Ретельно зважуйте свої слова та вчинки.

Стрілець

Будьте обережнішими у витратах. Схильність смітити грошима і пускати таким чином пилюку в очі буде досить відчутна. Але решта тижня просто чудова. Причому це стосується не лише справ, а й турботи про себе — час для відвідування спа-центрів та салонів краси найкращий. І, нарешті, в особистому житті все теж виглядає дуже перспективно.

Козеріг

Переконати в чомусь навіть найтвердолобіших чиновників — завдання, яке вирішується цього тижня. Спілкування з офіційними інстанціями має виявитися успішним, особливо якщо присвятити йому вівторок та середу. Також тиждень сприятливий для публічних виступів, проте йдеться не про концерти та творчі вечори, а скоріше про бізнес-презентації. У вихідні уникайте надмірних навантажень.

Водолій

Ви повинні натиснути на газ. Вже з другої половини тижня досягати своєї мети буде важче. Поки що зірки явно грають на вашому боці, і тиждень бажано використовувати по максимуму. Не шкодуйте сил, домагаючись серйозних цілей, відпочити ще встигнете. Найсприятливішим день має стати четвер, але й до інших особливих претензій немає.

Риби

Початок тижня не підходить для важливих розмов, будь то бізнес-спілкування або з'ясування стосунків. Великий ризик непорозуміння та надто емоційних висловлювань. Понеділок та вівторок краще присвятити справам, що передбачають зосередженість та усамітнення. А до всіх інших переходити починаючи з середи — частина тижня, що залишилася, у всіх відносинах позитивна.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на березень, а також назвали знаки Зодіаку, які навесні зірвуть «грошовий джек-пот».

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