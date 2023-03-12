Рекордні півмільйона протестувальників вийшли на акції у містах Ізраїлю: що викликало хвилю обурення

В Ізраїлі третій місяць поспіль продовжуються акції протесту, учасники яких виступають проти реформи судової системи країни. Вони також вимагають, щоб уряд Біньяміна Нетаньяху відмовився від цих змін або пішов у відставку.

Напередодні було зафіксовано рекордну кількість демонстрантів. За даними організаторів акцій, по всій країні в них взяли участь щонайменше півмільйона громадян.

Лише у Тель-Авіві на вулиці вийшли близько 200 тисяч людей, у Хайфі — близько 50 тисяч. Масові мітинги пройшли також в Єрусалимі, Беер-Шеві, Ейлаті та інших містах. При цьому усі демонстрації відбувалися мирно. Зіткнення з поліцією були незначними. У Тель-Авіві було затримано кількох протестувальників, які намагалися заблокувати проїжджу частину.

Нагадаємо, Нетаньяху повернув собі пост прем'єр-міністра після півторарічного перебування в опозиції на початку 2023 року. Заради цього йому довелося піти на союз із ультраправими та ультраортодоксальними партіями. Новий уряд став найправішим в історії Ізраїлю.

Міністерство юстиції очолив Ярів Левін. Він запропонував провести судову реформу. Її суть коротко полягає в тому, що мають бути значно розширені повноваження кабінету міністрів щодо відбору та призначення членів Верховного суду, а сам цей важливий орган буде обмежений у можливостях ветування законів.

Кнесет схвалив цей законопроект у першому читанні 20 лютого. В остаточному читанні реформа може бути ухвалена парламентом Ізраїлю вже у середині березня. Цим і викликано рекордну кількість учасників акцій протесту. Вони впевнені, що демократія в країні перебуває у серйозній небезпеці.

Нагадаємо, що нещодавно ізраїльська влада була змушена спростовувати фейкові повідомлення проросійської та російської преси про нібито введену в країні заборону на українську символіку.

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