Російські ЗМІ тиражують фейк про заборону української державної символіки в Ізраїлі

З початку березня в російських і проросійських ЗМІ та телеграм-каналах почали активно розкручувати фейкову інформацію про те, що в Ізраїлі нібито за демонстрацію української символіки, зокрема державного прапора України, введено штраф 10 тисяч шекелів (майже 2800 доларів).

Уперше цей фейк з'явився в TikTok-каналі такого собі Влада. Це російськомовний ізраїльтянин, який нібито десь про це почув, а потім навіть «перевірив на сайті». При цьому Влад «забув» вказати сайт.

Новину тут же підхопили інші проросійські «блогери». Потім вступила «легка артилерія» — 4 березня фейк опублікувало проросійське пропагандистське видання «Таврия-Херсон». Воно додало нову нотку: «В Ізраїлі на законодавчому рівні заборонено будь-яке використання або демонстрація української символіки».

Повідомлення передрукував ще один пропагандистський сайт — kherson-news.ru.

До вечора 4 березня настав час «важковаговиків». «Российская газета», яка є державним друкованим виданням, розмістила цю завідомо неправдиву інформацію на своєму сайті. І навіть послалася на ізраїльську газету «Гаарец». Однак посилання було дано на замітку річної давності. У ній ішлося про те, що незабаром після вторгнення російської армії в Україну на стінах Старого міста Єрусалима підсвічування із зображенням прапорів росії та України, з «голубами миру» між ними піддали різкій критиці. Підсвічування прибрали.

Завершили фейковий залп сайт Правда.ру, Перший канал російського ТБ, голова комітету Ради Федерації Росії з оборони і безпеки Віктор Бондарєв.

Ізраїльська влада була змушена заявити офіційно, що публікації в російських і проросійських ЗМІ про «заборону в Ізраїлі української символіки» не відповідають дійсності, ні на чому не ґрунтуються і є явною брехнею «для внутрішнього вживання».

Нагадаємо, Ізраїль погодився допомогти Україні у створенні системи раннього оповіщення про загрозу з повітря.

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