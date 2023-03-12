«Шахтар» за один тайм розгромив «Кривбас» та очолив турнірну таблицю прем'єр-ліги: відеоогляди матчів

У неділю, 12 березня, після результативної нічиї з «Фейєноордом» (1:1) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи донецький «Шахтар» вирушив у гості до «Кривбасу» в рамках 17-го туру чемпіонату України .

Чемпіонат України. 17-й тур

12 березня (неділя)

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:3 (Судаков, 58, Келсі, 80, Швед, 84). Юніорські склади — 0:2.

«Шахтар»: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Конопля, Джурасек (Назарина, 71), Степаненко (Криськів, 60), Бондаренко (Очеретько, 89), Судаков, Сікан (Келсі, 60), Зубков (Швед, 71).

Для «гірників» очікувався складний матч, оскільки команда діставалася майже добу з Варшави до Кривого Рогу, плюс команди Юрія Вернідуба традиційно дають хороший бій гранду вітчизняного футболу. І за першим таймом це лише підтверджувалося — гості практично нічого не створили біля воріт криворіжців, і на перерву команди пішли за нулів на табло.

Утім, у другому таймі підопічні Ігора Йовічевіча розставили все по своїх місцях. Відкрив рахунок Судаков, якому вдався класний удар з-за меж штрафного майданчика — голкіпер, незважаючи на відчайдушний стрибок, не зміг дотягнутися до м'яча, який влетів у верхній кут. А в заключну десятихвилинку «добили» господарів точні удари Келсі (перший гол 18-річного венесуельця в УПЛ) та Шведа.

Що ж, «Шахтар» показує, що набрав непогану форму — усі три матчі в чемпіонаті України, які «гірники» провели у весняній частині сезону, були виграні з великим рахунком із загальною різницею м'ячів — 14:1! Якщо так піде й надалі, то важко буде зупинити підопічних Ігора Йовічевіча на шляху до чергового чемпіонського титулу…

«Дніпро-1» — «Динамо» (Київ) — 0:1 (Буяльський, 41). На 90+8-й хвилині вилучений Буяльський («Динамо»). Юніорські склади — 1:1.

«Динамо»: Нещерет, Караваєв, Попов, Дячук, Вівчаренко, Сидорчук, Лонвейк, Буяльський (Гармаш, 88), Беніто (Царенко, 58), Кабаєв (Волошин, 88), Ванат (Рамірес, 73).

«Верес» (Рівне) — «Ворскла» (Полтава) — 2:2 (Кравець, 48, у свої ворота, Гайдучик, 60 — Сефері, 25, 85, з пенальті). На 90+3-й хвилині Кльоц («Верес») не реалізував два пенальті. Юніорські склади — 2:1.

«Рух» (Львів) — «Колос» (Ковалівка) — 0:1 (Оріховський, 64). Юніорські склади — 3:0.

11 березня (субота)

«Зоря» (Луганськ) — «Львів» — 3:1 (Русин, 34, Імереков, 54, Булеца, 70 — Бугай, 87). Матч юніорських складів перенесено.

«Минай» — «Олександрія» — 1:1 (Вітенчук, 2 — Третьяков, 84). Юніорські склади — 0:2.

«Інгулець» (Петрове) — «Металіст» (Харків) — 2:1 (Одарюк, 28, 77 — Паті, 64). На 90+5-й хвилині вилучений Паті («Металіст»). Юніорські склади — 0:0.

«Чорноморець» (Одеса) — «Металіст 1925» (Харків) — 1:1 (Алефіренко, 9 — Вачіберадзе, 19). Юніорські склади — 3:1.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 39 очок (16 матчів);

2. «Дніпро-1» — 36 (16);

3. «Зоря» — 34 (17);

4. «Динамо» — 33 (17);

5. «Олександрія» — 27 (16);

6. «Колос» — 23 (17);

7. «Кривбас» — 21 (17);

8. «Металіст 1925» — 20 (17);

9. «Ворскла» — 19 (17);

10. «Інгулець» — 19 (16);

11. «Верес» — 20 (17);

12. «Рух» — 17 (16);

13. «Металіст» — 16 (17);

14. «Чорноморець» — 15 (17);

15. «Минай» — 15 (16);

16. «Львів» — 12 (16).

Бомбардири: 12 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Таулян Сефері («Ворскла»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков («Динамо»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Владислав Ванат («Динамо»), Ігор Кирюханцев, Назарій Русин, Сергій Булеца (усі — «Зоря»), Павло Оріховський («Колос»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер «Динамо» Олег Гусєв одружився втретє.

Фото ФК «Шахтар»

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