Син легенди боксу «вирубив» ексчемпіона світу та завоював титул: відео нокауту

У Сіднеї в рамках вечора боксу пройшов бій у першій середній вазі (до 69,85 кг) між сином легендарного Кості Цзю, австралійцем Тімом Цзю (22 перемоги, 16 з них — нокаутом), та ексчемпіоном світу за версією WBC американцем Тоні Харрісоном (29 перемог, 21 з них — нокаутом, 4 поразки, 1 нічия).

У третьому раунді після потужного хука американця від падіння на канвас рингу врятували лише канати, але нокауту цього дня він не уникнув. У дев'ятому раунді Тім пішов у чергову атаку, завдаючи супернику град ударів, і в підсумку Харрісон опинився на п'ятій точці. Тоні підвівся та хотів продовжувати бій, але рефері оцінив його стан та зупинив поєдинок, присудивши Цзю перемогу технічним нокаутом.

Це все в 9th round. Tim Tszyu is world champion! #TszyuHarrison pic.twitter.com/vpW5eqKv4B - Jamie Pandaram (@JamiePandaram) March 12, 2023

Таким чином, Тім Цзю став володарем тимчасового титулу чемпіона світу за версією WBO. Регулярним чемпіонським поясом у цій ваговій категорії володіє американець Джермелл Чарло, з яким австралієць мав зустрітися у рингу 23 січня цього року, але бій був скасований через травму руки, яку Чарло отримав у спарингу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що онук дворазового олімпійського чемпіона Хадієр Еррера «знеструмив» суперника одним ударом.

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