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Спорт

Син легенди боксу «вирубив» ексчемпіона світу та завоював титул: відео нокауту

9:01 13 березня 2023
Цзю&nbsp;— Харрісон

У Сіднеї в рамках вечора боксу пройшов бій у першій середній вазі (до 69,85 кг) між сином легендарного Кості Цзю, австралійцем Тімом Цзю (22 перемоги, 16 з них — нокаутом), та ексчемпіоном світу за версією WBC американцем Тоні Харрісоном (29 перемог, 21 з них — нокаутом, 4 поразки, 1 нічия).

У третьому раунді після потужного хука американця від падіння на канвас рингу врятували лише канати, але нокауту цього дня він не уникнув. У дев'ятому раунді Тім пішов у чергову атаку, завдаючи супернику град ударів, і в підсумку Харрісон опинився на п'ятій точці. Тоні підвівся та хотів продовжувати бій, але рефері оцінив його стан та зупинив поєдинок, присудивши Цзю перемогу технічним нокаутом.

Таким чином, Тім Цзю став володарем тимчасового титулу чемпіона світу за версією WBO. Регулярним чемпіонським поясом у цій ваговій категорії володіє американець Джермелл Чарло, з яким австралієць мав зустрітися у рингу 23 січня цього року, але бій був скасований через травму руки, яку Чарло отримав у спарингу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що онук дворазового олімпійського чемпіона Хадієр Еррера «знеструмив» суперника одним ударом.

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