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Онук дворазового олімпійського чемпіона «знеструмив» суперника одним ударом: відео жахливого нокауту

14:21 11 березня 2023
Хадієр Еррера

У головному поєдинку вечора боксу у Cuban Boxing Club в Дубаї (ОАЕ) онук дворазового олімпійського чемпіона кубинця Анхеля Еррери Вери боксер легкої ваги (до 61,2 кг) Хадієр Еррера (10 перемог, 8 з них — нокаутом) одним ударом вирубав філіппінця Хармоніто Дела Торре (22 перемоги, 14 з них — нокаутом, 5 поразок). Раніше Деонтей Уайлдер згадав свій найстрашніший нокаут у кар'єрі.

26-річний боксер із Філіппін нав'язав фавориту конкурентний бій і в 3-му раунді накинувся на 20-річного Ерреру. Кубинець, котрий живе в Еміратах, почав клінчувати опонента, а коли Торре виходив з клінчу, потужним ударом лівою відправив його в жахливий нокаут. Філіппінець на прямих ногах звалився на ринг. «О господи!» — вигукнув телекоментатор.

Додамо, що знаменитий дід Еррери брав «золото» на Олімпійських іграх у Монреалі-1976 та москві-1980, а також вигравав чемпіонати світу у Белграді та Мюнхені.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазовий олімпійський чемпіон жорстко нокаутував суперника в першому раунді.

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