Будинок зірки «Ліверпуля» пограбували на батьківщині: смішний здобуток зловмисників

Форвард «Ліверпуля» Мохамед Салах, який увійшов до топ-5 «Золотого м'яча» за підсумками 2022 року, став жертвою грабіжників.

Як повідомляє CNN Arabic, про скоєний злочин у поліцію повідомив племінник футболіста, який проходив повз будинок зіркового дядька в елітному передмісті Каїра та побачив навстіж відкриті вікна. Поліція, що прибула, побачила хаотично розкидані речі футболіста. При цьому було встановлено, що особливо поживитися зловмисникам не вдалося — їх здобутком стали кілька електроприладів, а газовий балон був просто викинутий на подвір'ї будинку.

За розслідування пограбування взявся особисто уряд Єгипту, вивчаються відеозаписи з камер спостереження. З огляду на популярність Салаха на батьківщині можна бути впевненим, що винних обов'язково знайдуть та притягнуть до відповідальності.

Таким чином, біди переслідують нападника «Ліверпуля» не лише на футбольному полі. Нагадаємо, що «мерсісайдці» разом із єгиптянином були розгромлені «Реалом» у домашньому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та практично втратили шанси на вихід до чвертьфіналу, а в чемпіонаті підопічні Юргена Клоппа, програвши на виїзді «Борнмуту» (0:1), посідають лише шосте місце та ризикують залишитися без Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що будинок легенди «Баварії» Томаса Мюллера пограбували під час матчу з «Барселоною».

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