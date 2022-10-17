У Парижі вручено «Золотий м'яч"-2022: лауреат — з мамою та позашлюбним сином і Шевченко — з нагородою (відео)

У понеділок, 17 жовтня, у театрі «Шатле» в Парижі відбулася 66-та церемонія вручення найпрестижнішої індивідуальної нагороди у світовому футболі «Золотого м'яча» (Ballon d'Or), який з 1956 року присуджується виданням France Football. Цього разу торішнього лауреата — Ліонеля Мессі вперше за 17 років не було навіть серед 30 претендентів на приз.

За підсумками голосування 180 журналістів з усього світу володарем «Золотого м'яча"-2022 вперше в історії став 34-річний нападник мадридського «Реала» та збірної Франції, тріумфатор Ліги чемпіонів та чемпіонату Іспанії Карім Бензема, який прибув на церемонію після перемоги над принциповим суперником «Барселоною» (3:1). Нагороду тріумфатор отримав з рук свого легендарного співітчизника та екстренера Зінедіна Зідана.

До речі, чемпіон світу Бензема прибув до Парижа з мамою та своїм позашлюбним сином — 5-річним Ібрагімом. За інформацією ЗМІ, останнім часом титулований француз зустрічається з 32-річною американською топ-моделлю Джордан Озуною, яка свого часу працювала офіціанткою у Лас-Вегасі.

Тріумфатор "Золотого м'яча" прийшов на церемонію в Парижі із 5-річним сином Ібрагімом

Подруга Бензема - американська топ-модель Джордан Озуна

Другим за підсумками референдуму став сенегалець Садіо Мане з «Баварії», третім — бельгієць Кевін де Брюйне з «Манчестер Сіті».

А ось п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду фінішував в опитуванні лише на 20-му місці (торік португалець був шостим).

До речі, востаннє ні Мессі, ні Роналду не було у призерах у 2006 році. Тоді призову трійку сформували Фабіо Каннаваро, Джанлуїджі Буффон та Тьєррі Анрі.

Повністю список чільної тридцятки «Золотого м'яча» виглядає так:

1. Карім Бензема («Реал», Франція);

2. Садіо Мане («Ліверпуль» / «Баварія», Сенегал);

3. Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті», Бельгія);

4. Роберт Левандовські («Баварія» / «Барселона», Польща);

5. Мохамед Салах («Ліверпуль», Єгипет);

6. Кіліан Мбаппе («ПСЖ», Франція);

7. Тібо Куртуа («Реал», Бельгія);

8. Вінісіус Жуніор («Реал», Бразилія);

9. Лука Модрич («Реал», Хорватія);

10. Ерлінг Холанд («Борусія» Д. / «Манчестер Сіті», Норвегія);

11. Сон Хин Мін («Тоттенхем», Південна Корея);

12. Ріяд Марез («Манчестер Сіті», Алжир);

13. Себастьян Алле («Аякс» / «Боруссія» Д., Кот-д'Івуар);

14−15. Фабіньо («Ліверпуль», Бразилія);

14−15. Рафаель Леао («Мілан», Португалія);

16. Вірджил ван Дейк («Ліверпуль», Нідерланди);

17−19. Луїс Діас («Порту» / «Ліверпуль», Колумбія);

17−19. Душан Влахович («Фіорентина» / «Ювентус», Сербія);

17−19. Каземіро («Реал» / «Манчестер Юнайтед», Бразилія);

20. Кріштіану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалія);

21. Харрі Кейн («Тоттенхем», Англія);

22−24. Бернарду Сілву («Манчестер Сіті», Португалія);

22−24. Філ Фоден («Манчестер Сіті», Англія);

22−24. Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль, Англія);

25−30. Дарвін Нуньєс («Ліверпуль» / «Бенфіка», Уругвай);

25−30. Крістофер Нкунку («Лейпциг», Франція);

25−30. Жоау Канселу («Манчестер Сіті», Португалія);

25−30. Антоніо Рюдігер («Челсі» / «Реал», Німеччина);

25−30. Майк Меньян («Мілан», Франція);

25−30. Йозуа Кімміх («Баварія», Німеччина).

Зазначимо, що нагорода, вручена переможцю, була виготовлена у Парижі ювелірним будинком Mellerio dits Meller. Приз складається з двох напівсфер з латуні, встановлений на підставі з піриту та покритий золотим шаром (висота сучасного варіанта — 31 см, ширина — 23 см). Ім'я переможця гравірується на м'ячі. Вартість «Золотого м'яча» близько 13 тисяч євро.

Жіночий «Золотий м'яч» вдруге поспіль дістався Алексії Путельяс із «Барселони». Причому приз вручав дівчині легендарний український форвард Андрій Шевченко, який ще раз закликав зі сцени підтримати нашу країну, яка воює з путінською нечистістю.

«Я дуже пишаюся тим, як моя країна захищається та воює за свободу проти ворога, — заявив володар «Золотого м'яча"-2004. — Я залучений до багатьох гуманітарних та медичних проектів разом із гуманітарною платформою UNITED24, яку заснував президент України Володимир Зеленський. Дуже важливо пам'ятати, що війна продовжується. Але найважливіше залишатися з Україною та допомагати.

Я був молодим та дуже амбітним. Виграти «Золотий м'яч» завжди було моєю мрією. У мене були хороші приклади, такі як Олег Блохін та Ігор Бєланов, які вигравали «Золотий м'яч». Я дуже радий, що я у цьому списку"

Третім в історії володарем нагороди кращому воротареві світу — премії імені Лева Яшина (2019-го трофей дістався Мануелю Нойєру з «Баварії», 2020-го церемонія не проводилася, а 2021-го лауреатом голкіпер «ПСЖ" Джанлука Доннарумма) став ще один одноклубник вартового воріт збірної України Андрія Луніна — бельгієць Тібо Куртуа з «Реала».

Визнання у номінації «Найкращий молодий футболіст світу» (до 21 року) удостоївся 18-річний півзахисник «Барселони» та збірної Іспанії Гаві, який отримав нагороду Kopa Trophy з рук легендарного бразильця Роналдо та свого одноклубника Педрі, який здобув приз минулого року.

Нагороду Герда Мюллера в номінації «Найкращий нападник» вдруге поспіль отримав поляк Роберт Левандовські, який влітку змінив «Баварію» на «Барселону».

Приз імені легендарного Сократеса, який присуджується за різну соціальну діяльність, вручав його молодший брат чемпіон світу у складі збірної Бразилії Раї. Нагороду отримав футболіст «Баварії» та збірної Сенегалу Садіо Мане.

Нагадаємо, що «Золотий м'яч» заснували з ініціативи головного редактора журналу France Football Габріеля Ано, котрий попросив своїх колег проголосувати за найкращого гравця року в Європі 1956 року. Першим володарем призу став англієць Стенлі Метьюз.

З того часу сім разів трофей вигравав аргентинець Ліонель Мессі, п'ять разів — португалець Кріштіану Роналду, по три — голландці Йохан Кройф та Марко ван Бастен, а також француз Мішель Платіні.

Втішно, що за 66 років існування «Золотого м'яча» престижна нагорода тричі вручалася українським футболістам: 1975-го — Олегу Блохіну, 1986-го — Ігорю Бєланову та 2004-го — Андрію Шевченку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що друг України Роберт Левандовські став володарем «Золотої бутси».

Фото Twitter Ballon d'Or

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