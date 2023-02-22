Дивовижне воскресіння «Реала» після 0:2 на «Енфілді» та успіх «Наполі» у Німеччині: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 21 лютого, матчами у Ліверпулі та Франкфурті продовжилася серія перших поєдинків 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дев'ять м'ячів, нереалізований пенальті, червона картка та подвійний успіх гостей!

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Матчі у відповідь

«Ліверпуль» (Англія) — «Реал» (Іспанія) — 2:5 (Нуньєс, 4, Салах, 14 — Вінісіус, 21, 36, Мілітао, 47, Бензема, 55, 67).

На легендарному стадіоні «Енфілд» зійшлися європейські гранди, які раніше тричі протистояли один одному у фіналах турніру. І якщо 1981-го у Парижі успіх відсвяткували мерсисайдці, то 2018-го у Києві та 2022-го у Сен-Дені трофей завоювали мадридці.

Команда Карло Анчелотті прилетіла на Туманний Альбіон у статусі новоспеченого тріумфатора клубного чемпіонату світу та пережила неспокійну ніч. Постаралися фанати «Ліверпуля», котрі під покровом ночі запускали феєрверки під вікнами готелю Innside Liverpool, в якому розташувалися гравці іспанського гранда.

«Недосип» Андрія Луніна, який залишився на лаві запасних, і компанії позначився на результаті вже в дебюті. Спочатку на 4-й хвилині Дарвін Нуньєс після пасу Мохамеда Салаха шикарним ударом п'ятою вивів «Ліверпуль» вперед, а через 10 хвилин уже сам єгиптянин після дикої помилки Тібо Куртуа подвоїв перевагу команди Юргена Клоппа, заодно ставши з 42 м'ячами найкращим бомбардиром «Ліверпуля» в єврокубках (у Стівена Джеррарда — 41 гол). Ось це початок!

Але на те «Реал» і чинний переможець Ліги чемпіонів, що жарти з ним погані. Вже до перерви бразилець Вінісіус двічі засмутив господарів поля. Причому у другому голі 90 відсотків заслуги його партнера зі збірної Бразилії Аліссона Бекера, який просто «результативно» влучив м'ячем у Вінісіуса.

На початку другого тайму бразильський «карнавал» на «Енфілді» продовжив захисник «Реала» Едер Мілітао, який вгатив головою м'яч у сітку воріт господарів після навісу Луки Модрича — 2:3. «Відспівувати» команду Юргена Клоппа взявся володар «Золотого м'яча» Карім Бензема, який оформив «дубль». Вперше в історії «Ліверпуль» пропустив у єврокубковому матчі на рідному «Енфілді» 5 м'ячів! Може, краще б гравці «Реала» виспались перед матчем?

«Айнтрахт» (Німеччина) — «Наполі» (Італія) — 0:2 (Осімхен, 40, ді Лоренцо, 65). На 36-й хвилині Кварацхелія («Наполі») не реалізував пенальті, а на 58-й — вилучено Коло Муані («Айнтрахт»).

Долю зустрічі між торішнім тріумфатором Ліги Європи та поточним лідером італійської серії А на користь гостей вирішили голи нігерійця Віктора Осімхена та захисника збірної Італії Джованні ді Лоренцо. Не завадив «Наполі» навіть не реалізований грузином Хвічею Кварацхелією пенальті.

Матчі у відповідь відбудуться в Мадриді та Неаполі 15 березня.

Додамо, що у середу, 22 лютого, у Лізі чемпіонів будуть зіграні зустрічі «Лейпциг» — «Манчестер Сіті» та «Інтер» — «Порту».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинок Ліги Європи «Ренн» — «Шахтар».

Фото Twitter ФК «Ліверпуль»

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