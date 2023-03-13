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Суспільство та люди

Пенсійний фонд розпочав тотальні перевірки: хто ризикує втратити виплати

17:45 13 березня 2023
лікар

В Україні набула чинності постанова Кабміну щодо затвердження Порядку проведення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності. Згідно з документом, перевірку законності видачі лікарняних тепер здійснюватиме Пенсійний фонд.

Про це повідомили у Фонді соціального страхування України (ФССУ).

Перевірку листків непрацездатності проводитимуть уповноважені посадові особи територіального органу ПФУ та/або уповноважені медики, перелік яких затверджується правлінням ПФУ.

Протягом 2022 року, з метою запобігання нецільовому використанню коштів, фахівці Фонду соцстраху перевірили 380 904 листки непрацездатності — було проведено 158 планових та 1 832 позапланові перевірки закладів охорони здоров’я, а також перевірено 1 936 страхувальників.

Завдяки проведеній роботі вдалося запобігти виплатам за необґрунтовано виданими або продовженими лікарняними на суму понад 3,6 млн гривень.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві фінансів розробили проєкт наказу щодо проведення верифікація пенсій. Перевірки планували провести поетапно. Але потім від цієї ідеї відмовились.

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