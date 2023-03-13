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Швейцарія знищує неушкоджені системи, які можна було віддати Україні, — ЗМІ

21:15 13 березня 2023
ЗРК Rapier

Швейцарська армія утилізує діючі оборонні системи, які могли б бути корисними українським солдатам. Про це повідомляє газета NZZ am Sonntag, яка звернулася із запитом до федерального агентства Armasuisse. Останнє повідомило, що перша партія ЗРК Rapier вже була демонтована.

Швейцарія придбала 60 таких систем озброєнь у 1980-х роках, модернізувала їх у 2007 році і закупила для них 2 000 керованих ракет. Оскільки наприкінці 2022 року швейцарська армія почала виводити цю зброю з експлуатації, вона має бути демонтована та утилізована.

«Ракети старі, але ще не повністю застарілі», — сказав Петер Шнайдер, колишній головний редактор Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift, в інтерв'ю газеті NZZ am Sonntag.

На думку Шнайдера, українці могли б використовувати системи для захисту цивільної інфраструктури. З юридичної точки зору, Швейцарія, очевидно, могла б випустити зброю для перепродажу. Оскільки система є британською, суворий режим експорту швейцарської зброї в цьому випадку не застосовується. Однак речник Armasuisse Кай-Гуннар Сіверт заявив, що для Швейцарії незвично виставляти на продаж списані військові системи. А президент швейцарської Комісії з політики безпеки зазначив, що продаж в даний час був би складним з точки зору політики нейтралітету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більшість швейцарців підтримують передачу зброї Україні.

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