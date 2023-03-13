Титул покійного батька в подарунок своєму молодшому брату віддав Чарльз III

Король Чарльз III зробив свого молодшого брата принца Едварда герцогом Единбурзьким — особливий подарунок на його 59-й день народження. Про це йдеться у привітальному дописі для Едварда на офіційному сайті Букінгемського палацу. У дописі йдеться: «Бажаю новому герцогу Единбурзькому щасливого дня народження сьогодні. Король передав герцогство Единбурзьке своєму брату, принцу Едварду, на його 59-й день народження».

Шанувальники також можуть побачити фотографію сяючого принца Едварда. Едвард йде слідами свого батька принца Філіпа. Останній був герцогом Единбурзьким з моменту одруження з принцесою Єлизаветою, пізніше королевою Єлизаветою II, в 1947 році до своєї смерті в 2021 році. Тепер Едвард може зберегти цей титул довічно.

Едвард отримав титул графа Уессекського після одруження з Софі Ріс-Джонс у 1999 році, і вона стала графинею Уессекською. 2019 року королева зробила його графом Форфаром, а вона відповідно стала графинею Форфар. Зараз пара більше не носить жодного з цих титулів — таким було бажання принца Філіпа. Тепер вони герцог і герцогиня Единбурзькі.

За повідомленнями ЗМІ, це також було бажанням принца Філіпа для його молодшого сина після його смерті. Протягом перехідного періоду титул носив Чарльз — поки не став королем після смерті матері у вересні 2022 р.

«Софі і Едвард пишаються тим, що продовжують спадщину принца Філіпа, надаючи молодим людям можливості для повного розкриття їхнього потенціалу», — йдеться в їхній заяві.

Принц Едвард — наймолодший із чотирьох дітей покійної королеви Великобританії Єлизавети II та її чоловіка, принца Філіпа. У списку престолонаступників він посідає 13-те місце. Принц одружений та має двох дітей — доньку Луїзу (2002) і сина Джеймса (2007).

Нагадаємо, що діти принца Гаррі та Меган Маркл Арчі та Лілібет офіційно отримали титули принца та принцеси. Але є один цікавий нюанс для тих, хто цікавиться британською королівською родиною. Все те ж правило Георга V не дозволяє Меган Маркл називатися принцесою, хоча вона одружена з принцом. Вона не була народжена у королівській родині. Так, Меган — дружина принца, мати принца і принцеси, але сама залишиться герцогинею і не більше.

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