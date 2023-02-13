Корона, багато квітів: ексдизайнер Apple створив важливий символ для Чарльза ІІІ

У травні відбудеться офіційна коронація короля Чарльза ІІІ. Тепер опублікована його емблема. Дизайнер, що її створив, вже розробляв логотип технологічного гіганта.

Корона, багато квітів і символ для кожної британської частини країни: була представлена офіційна емблема коронації короля Карла ІІІ. Букінгемський палац виставив роботу британського дизайнера Джонатана Айва пізно ввечері в п'ятницю, 10 лютого. Художник також створив дизайн iPhone компанії Apple.

У центрі емблеми — едвардіанська корона, якою Чарльз буде коронований 6 травня. Вона прикрашена квітами, що символізують різні національні квіти з чотирьох частин Сполученого Королівства — троянда з Англії, будяк з Шотландії, нарцис з Уельсу та трилисник з Північної Ірландії. Все це виконано в червоному, синьому та білому кольорах — національних кольорах Великої Британії. Також емблема покликана відображати оптимізм весни.

Вона буде використовуватися під час коронаційних вихідних на початку травня, а також на сувенірній продукції та інформаційних матеріалах.

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