У п'ятницю, 10 березня, британський монарх Чарльз III дарував титул герцога Единбурзького своєму молодшому братові Едварду, який тривалий час перебував в опалі через гучний секс-скандал. Рішення короля стало своєрідним подарунком принцу Едварду у день його 59-річчя. Титул залишався вакантним із дня смерті принца Філіпа, батька братів. Чоловік Єлизавети ІІ помер 9 квітня 2021 року.

На офіційному сайті британської королівської родини також з'явилося оголошення про те, що діти принца Гаррі та Меган Маркл Арчі та Лілібет офіційно отримали титули принца та принцеси.

Експерти з питань престолонаступництва стверджують, що в цьому немає нічого дивного. В 1917 король Георг V, дід Єлизавети II, встановив простий і суворий порядок. У Британії титули принца та принцеси даються або дітям та онукам самого монарха, або дітям спадкоємця престолу. Ці титули належать їм за правом народження.

Згідно з цими правилами, діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон Джордж, Шарлотта та Луї називаються принцами та принцесою з першого дня їх появи на світ, бо їхній батько був онуком королеви та другим спадкоємцем на престол.

А ось діти принца Гаррі та Меган Маркл могли називатися лише як майстер Арчі Маунтбеттен-Віндзор та міс Лілібет Маунтбеттен-Віндзор. Їхній батько не входив і не входить до числа прямих спадкоємців.

Але після смерті Єлизавети ІІ все змінилося. Тепер Арчі та Лілібет — онуки короля. І це автоматично дає їм право називатися принцом та принцесою. До речі, герцог і герцогиня Сассекські вперше використали титул принцеси для своєї дочки на церемонії хрещення, яка відбулася у березні у їхньому особняку в Монтесіто. Тож тепер у Каліфорнії стало на одного принца та одну принцесу більше.

І ще один цікавий нюанс для тих, хто цікавиться британською королівською родиною. Все те ж правило Георга V не дозволяє Меган Маркл називати себе принцесою, хоча вона одружена з принцом. Вона не була народжена у королівській родині. Так, Меган — дружина принца, мати принца і принцеси, але сама залишиться герцогинею і не більше.

Щодо дружини принца Вільяма, то вона офіційно отримала титул принцеси Уельської, коли її чоловік став принцом Уельським. Але різниця полягає в тому, що тепер її можна називати Кетрін, принцеса Уельська, але ніяк не принцеса Кетрін і тим більше принцеса Кейт.

Нагадаємо, раніше король Чарльз III прийняв рішення відібрати у принца Гаррі та Меган Маркл їхню британську резиденцію через фінансові зловживання.

ФОТО: INSTAGRAM: @ALEXILUBOMIRSKI

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