Ракетний потенціал у росії ще є, але тимчасовий проміжок між масованими ударами зростатиме, — військовий експерт

Росіяни, які завдають масовані ракетні удари по Україні, своєї стратегічної мети не досягнули і вже не досягнуть.

Таку точку зору в коментарі Military Media Center висловив військовий аналітик полковник Петро Черник. Аналізуючи обстріл 9 березня, коли по Україні було випущено ракети різних типів, у тому числі й шість «Кинжалів», вин зазначив, що наразі країна-агресор не в змозі накопичити великий потенціал у 120−140−160 ракет, аби завдати нам відчутного удару.

За його словами, українська ППО підняла коефіцієнт збиття ракет ворога до 80−90%. Це стало причиною застосування росією так званого «колабораційного» способу залпу — застосування багатьох ракет різних видів, зокрема, й тих, які українські війська поки не можуть збивати. Йдеться про С-300, Х-22 та «Кинджал».

Це свідчить про те, що адекватного ракетного потенціалу неядерних ракет у росії уже практично немає. Вони вдаються до запуску крайньо дефіцитної і дуже рідкісної ракети. Експерт припускає, що час між залпами буде зростати.

Втім, певний ракетний потенціал ворог все ще зберігає. Петро Черник зазначив, що Україні треба якомога більше ППО, зокрема, є нагальна потреба у зенітно-ракетній системі Patriot, за дпоммогою якої Сили оборони сподіваються подолати загрозу від гіперзвукових ракет.

За словами речниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк, 9 березня рашисти намагалися з'ясувати, чи почали ЗСУ використовувати системи Patriot. Для цього застосовувалася тактика хвилеподібних атак. Так, спочатку по певними об'єктами запускали дрони-камікадзе, відволікаючи українську ППО, а потім різними типами ракет намагалися виявити, де розташовані сили протиповітряної оборони. Потім було застосування БПЛА для перевірки результатів ударів та дорозвідки з наступним ударом, у тому числі й балістичними ракетами.

«Очевидно, що таку тактику ворог застосував для того, щоб хоч якісь перемоги собі приписати. І перевірити нашу готовність реагувати на них. Чималу роль у цьому відіграла попередня інформація про те, що Україна вже оснащена системами Patriot. І вони намагалися переконатися, чи це так насправді», — зазначила вона під час телемарафону.

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, 9 березня ворог здійснив пуск 95 ракет різного базування.

Фото з мережі

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