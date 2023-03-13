«Ось переможниця „Евробачення“!»: мережа відреагувала на представницю Швеції

Вже на початку травня у Ліверпулі (Велика Британія) відбудеться музичний конкурс «Євробачення-2023», де українцям нададуть безкоштовні квитки. Однією з останніх оголосила свого представника Швеція. Відомо, що артиста в країні обирають після кількох етапів голосування на телепроєкті «Мелодіфестивален». Цього року в Ліверпуль вирушить популярна співачка Лоррін із піснею «Тату». 2012 року саме вона з піснею «Ефіопія» принесла Швеції перемогу у конкурсі.

«Ось переможниця „Євробачення — 2023“!» — відреагувала мережа на виступ Лоррін.

«Вона дуже потужна», — у захопленні шанувальники від виступу співачки.

Нагадаємо, серед конкурсантів шведського відбору була і українська виконавиця Марія Сур, яка переїхала до країни після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Таким чином відомі вже всі 37 представників від країн-учасниць конкурсу. Після перемоги «Kalush Orchestra» минулого року «Евробачення — 2023» мало проходити в Україні, але у зв'язку з війною його перенесли до Великої Британії. Півфінали відбудуться 9 та 11 травня, а гранд-фінал 13 травня. Україну на конкурсі буде представляти гурт «TVORCHI».

«ФАКТИ» писали, що представників українського гурту не випустили за кордон.

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