«Сподіваємося, справедливість переможе»: представників України на «Євробаченні» гурт TVORCHI не випустили за кордон

Гурт TVORCHI, який представлятиме нашу країну на «Євробаченні-2023», що цього пройде в Ліверпулі від імені України, схоже, не зможе виїхати за кордон — під питанням їхній виступ у Найробі наступного тижня, куди USAID запросив артистів виступити на відкритті муралу в рамках проекту «Стіна», а також усі промо-заходи перед міжнародним пісенним конкурсом.

Про це артисти повідомили в Instagram, зазначивши, що рік тому почали давати благодійні концерти по всьому світу на підтримку України, збирали кошти на військову амуніцію, автівки, медичне обладнання, речі першої необхідності для тимчасово переселених осіб та інше.

«Ми об’єдналися та стали армією культурного фронту. Нам вдалося залучити мільйони доларів, вести просвітницьку роботу, зустрічатися з лідерами країн-партнерів, розповідати правду, просити про допомогу та говорити слова вдячності. Але сьогодні подальша робота усіх артистів у цьому напрямку під питанням через «митців"-зрадників, які виїхали та не повернулися в Україну», — пишуть TVORCHI та додають, що мають надію на справедливість, яка візьме гору.

Під цим постом шанувальники гурту залишили багато коментарів, згадуючи «добрим словом» артистів, через яких ускладнюється надання дозволів на тимчасовий віїзд з країни військовозобов`язаних.

Нагадаємо, що пісенний конкурс має відбутися у травні, букмекери достатньо високо оцінювали шанси українського гурту — у лютому хлопці посідали першу сходинку рейтингу. Ведучою фіналу та гранд фіналу буде фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка була в журі національного відбору.

Фото з Instagram

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