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Україна

Назвати рашизмом: у ВР хочуть офіційно дати визначення політичному режиму рф

21:38 13 березня 2023
Верховна Рада

13 березня 42 парламентарі запропонували Верховній Раді визначити існуючий на росії політичний режим як рашизм і засудити його ідеологічні засади та суспільні практики як тоталітарні та людиноненависницькі. Відповідний проєкт постанови зареєстровано в парламенті та направлений на розгляд профільному комітету та керівництву.

Рашизм — це гра слів, що поєднує слова «фашизм» та «росія». Російських загарбників доволі часто в Україні називають «рашистами».

У тексті заяви нардепи наголошують, що рашизм є новим різновидом тоталітарної ідеології та практики, яка лежить в основі режиму, що сформувався на росії під керівництвом диктатора володимира путіна і ґрунтується на традиціях російського шовінізму та імперіалізму, практиках комуністичного режиму.

Нагадаємо, 14 квітня 2022 року ВР ухвалила заяву, якою визнала дії збройних сил росії, її політичного та військового керівництва під час останньої фази російської агресії проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу.

Раніше ФАКТИ повідомили, що президент Володимир Зеленський розглянув електронну петицію, автор якої пропонує офіційно перейменувати назву «росія» на «московія» і замінити терміни «российский» на «московский», а «российская федерация» — на «московская федерация». Тобто, пропонується відновити історичну справедливість, адже, як відомо, назва «Русь» насправді належить Україні і була поцуплена московитами у 17 сторіччі.

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