37.06 / 37.76 37.86 / 38.62
Київ: +5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

В рф запалало: мордор відреагував на рішення перейменувати країну-агресора на «московію»

12:46 11 березня 2023
Старовинна карта

У володимира путіна, якого вважають «схибленим» на вивченні викривленої історії України-Руси, почало «палати» після доручення президента Володимира Зеленського прем'єр-міністру Денису Шмигалю вивчити можливість перейменування росії на Московію.

Про те, що це стало «свідченням спроби створення «анти-росії» заявила «маша без голови», як останнім часом називають представницю мзс рф марію захарову.

«Бункерний щодня доводить нашу правоту. Ось ще одне свідчення спроби створення з України «анти-Росії», — написала вона в соцмережі.

Завважимо, що захарова і інші «росдипломати» намагаються приклеїти до Зеленського призвіще «бункерний», щоб відвести таким чином його під путіна. Але при будь-якому наборі словосполучення «бункерний дід» Google все одно видає матеріали про кремлівського недофюрера.

Чим же було визвано написання такого «важливого» поста?

Справа в тому, що напередодні президент Володимир Зеленський розглянув електронну петицію, автор якої пропонує офіційно перейменувати назву «росія» на «московія» і замінити терміни «российский» на «московский», а «российская федерация» — на «московская федерация». Тобто, пропонується відновити історичну справедливість, адже, як відомо, назва «Русь» насправді належить Україні і була несправедливо поцуплена московитами у 17 сторіччі.

Нагадаємо, на 14 березня росія скликає засідання Ради безпеки ООН, де планує «зосередитися на русофобії як факторі, який перешкоджає пошуку довгострокового та стійкого розв'язання української кризи».

96

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Козерогам — зміни на краще, Близнюкам — романтична поїздка, Овнам — просто плідний день: гороскоп на 11 березня

товстянка

Що потрібно зробити, щоб грошове дерево зацвіло, а в домі з’явилися гроші: 5 основних правил догляду

Людина за комп&#39;ютером

Результат березневої індексації пенсій можна перевірити онлайн: як це зробити

Дженніфер Лопес

Перейшла на темний бік: Дженніфер Лопес вже не блондинка

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту