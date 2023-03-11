В рф запалало: мордор відреагував на рішення перейменувати країну-агресора на «московію»

У володимира путіна, якого вважають «схибленим» на вивченні викривленої історії України-Руси, почало «палати» після доручення президента Володимира Зеленського прем'єр-міністру Денису Шмигалю вивчити можливість перейменування росії на Московію.

Про те, що це стало «свідченням спроби створення «анти-росії» заявила «маша без голови», як останнім часом називають представницю мзс рф марію захарову.

«Бункерний щодня доводить нашу правоту. Ось ще одне свідчення спроби створення з України «анти-Росії», — написала вона в соцмережі.

Завважимо, що захарова і інші «росдипломати» намагаються приклеїти до Зеленського призвіще «бункерний», щоб відвести таким чином його під путіна. Але при будь-якому наборі словосполучення «бункерний дід» Google все одно видає матеріали про кремлівського недофюрера.

Чим же було визвано написання такого «важливого» поста?

Справа в тому, що напередодні президент Володимир Зеленський розглянув електронну петицію, автор якої пропонує офіційно перейменувати назву «росія» на «московія» і замінити терміни «российский» на «московский», а «российская федерация» — на «московская федерация». Тобто, пропонується відновити історичну справедливість, адже, як відомо, назва «Русь» насправді належить Україні і була несправедливо поцуплена московитами у 17 сторіччі.

Нагадаємо, на 14 березня росія скликає засідання Ради безпеки ООН, де планує «зосередитися на русофобії як факторі, який перешкоджає пошуку довгострокового та стійкого розв'язання української кризи».

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