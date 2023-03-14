«Залишаються у сплячому режимі»: у Києві починається демонтаж блокпостів та захисних конструкцій (відео)

На початку широкомасштабного вторгнення в Україну в Києві була розгорнута система інженерних загороджень — в кожному районі міста були встановлені численні блокпости, які обладнані бетонними блоками, мішками з піском, де були вириті окопи, створені бліндажі тощо.

Наразі місцева влада разом із військовими вирішила системи інженерних загороджень у столиці удосконалити, повідомляють в КМВА.

Деякі блокпости та інженерні споруди залишаться функціонувати, частина з них перейде в «сплячий» режим, деякі інженерні загородження будуть повністю демонтовані.



Залишаться ті споруди, які й надалі виконуватимуть свою безпекову функцію. Їхні складові вдосконалять: непридатні бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки замінять на нові, укріплять бліндажі, приведуть до ладу окопи.

На тих спорудах, які переведуть у «сплячий» режим, блокпости приберуть з проїжджої частини, але бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки тощо залишать у визначених місцях. У разі потреби вони будуть швидко відновлені.

На решті об`єктів приберуть всі захисні споруди, бліндажі демонтують, а окопи засипатимуть.

«Але прошу нікого не забувати — війна в Україні триває! Повністю воєнну загрозу з північного напрямку ніхто не знімав. Крім того, є й інші безпекові завдання, які мають виконуватися в столиці воюючої країни. Повністю вся система оборонних інженерних загороджень, мабуть, зникне лише після того, як ми переможемо», — зазначив керівник КМВА Сергій Попко.

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Фото — скріншот

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