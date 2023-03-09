Березнева індексація: як зростуть мінімальні пенсії для пенсіонерів

Від 1 березня 2023 року багатьом категоріям пенсіонерів підвищили пенсії. Збільшення пенсій відбулося шляхом індексації основного розміру виплати без будь-яких доплат.

Більше отримують пенсіонери, в яких розмір пенсії вищий, але також підвищенні й мінімальні пенсії, нагадали у ПФУ.

Мінімальна пенсія пенсіонерів, що не працюють, незалежно від віку та стажу, зросте з 2 100 грн до 2 520 грн.

Українці, що досягли 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж (жінки 30 років, а чоловіки 35 років) отримуватимуть до 3 120 гривень.

Громадяни віком до 70 років, які працюють та мають страховий стаж 30 років для жінок та 35 років для чоловіків, та особи з інвалідністю І групи — до 2 760 гривень.

Пенсіонери від 70 до 80 років, які мають страховий стаж 30 та 35 років для жінок та чоловіків відповідно, отримуватимуть до 3 000 гривень.

Люди віком 80+ (страховий стаж 20 років для жінок та 25 років для чоловіків) отримуватимуть до 3 120 гривень.

Раніше повідомлялось, які виплати мають отримувати ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яким встановлено інвалідність.

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