Які «житлові» пільги мають учасники бойових дій: квартира за два роки, знижки на комуналку

Українці, які захищають нашу державу, мають право на користування різноманітними пільгами.

Статус та пільги учасника бойових дій (УБД) регулюється Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», пише ТСН.



Відповідно до статті 12 закону учасники бойових дій мають право на низку пільг, пов'язаних з медичним обслуговуванням, фінансовою допомогою, житлом.

Пільги також надаються на оплату комунальних послуг, закупівлю засобів для опалення, інших питань, пов'язаних з житлом, зокрема 75% знижку на плату за користування житлом та 75% знижку на комунальні послуги.

Держава гарантує першочергове забезпечення житловою площею осіб, яким потрібно покращення умов та першочерговий ремонт будинків і квартир.

Пільговикам у першу чергу виділяються земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва. А також позика на будівництво чи ремонт нерухомості з умовою погашення за 10 років (відлік починається через п’ять років після закінчення робіт).

Учасники бойових дій мають першочергове право на вступ до житлово-будівельних кооперативів і товариств.

Людям зі статусом УБД, які зазнали поранення чи каліцтва внаслідок виконання бойового завдання, повинні надати житло протягом двох років після взяття на облік.

Пільги надаються лише громадянам, які мають посвідчення учасника бойових дій.

Від 1 грудня 2022 року був запроваджена нова система оформлення статусу учасника бойових дій.

Залежно від обставин військовослужбовець може обрати варіант, яким чином отримати статус УБД. Якщо він продовжує служити, то може звернутися до командира військової частини, який подасть документи у відповідний орган. Може самостійно зібрати пакет документів, написати заяву до комісії та надіслати їх. Якщо військовослужбовець звільнений зі служби, найкращим варіантом буде звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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