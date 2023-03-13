Герой України Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі), що загинув під Бахмутом, чи захисник «Азовсталі», комбат «Азову» Олег Мудрак (Сухар), який недавно помер від наслідків пережитих у полоні тортур, на думку деяких чиновників Міноборони, не мають права називатися учасниками бойових дій, бо вони — бородаті. Саме такий висновок можна зробити з розповсюдженої військовиком Андрієм Плигою інформації про відмови комісій, які вирішують, кому можна присвоїти статус УБД.

«В армії є багато темних сторін, про які більше говоритимуть після перемоги. Одна з них — це часто дичайший совок в головах кадровиків, настільки дичайший, що будь-яка притомна людина хоче лізти на стіну від цього. Один з прикладів — борода. Навіть на фронті, скільки б не було різноманітних про. бів — головне, аби була охайна борода. Ну, а тепер, коли пішла мова про оформлення посвідчень УБД, міністерські (чи бригадні?) кадровики відмовляються приймати фото з бородою. Воювати чи гинути з бородою — будь ласка, мати фото на документі про участь у війні — дзуськи!»

За допомогою до журналістів та громадськості Андрій звернувся у ніч на неділю. А вже вдень Міноборони оперативно відреагувало, заявивши, що наявність чи відсутність бороди на фотокарці не може бути причиною для відмови в статусі УБД, вказавши, зокрема, що для виготовлення посвідчення потрібні два кольорових фото 3×4 см на матовому папері, де обличчя має займати 65−70% фотокартки. «Вимог щодо наявності або відсутності бороди на фотокартках, які подаються військовослужбовцями Збройних Сил України для виготовлення посвідчення учасника бойових дій немає».

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