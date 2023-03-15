Борги за комуналку вибачати нікому не будуть: що відомо

Попри воєнний стан, в Україні планують вже у квітні 2023 року розпочати поетапне підвищення вартості тарифів на житлово-комунальні послугт. При цьому вже зараз постачальники ресурсів скаржаться на низьку платіжну дисципліну. Зокрема, претензії до споживачів має компанія Yasno Сергій Коваленко.

«Платіжна дисципліна за останні кілька місяців погіршилася. Схоже, всі так зраділи світлу без перебоїв, що вирішили не платити», — сказав він у коментарі Обозрєвателю.

Нині загальний борг за «комуналку» вже перевищив 50 млрд грн, що пояснюється зокрема і тим, що багато хто з мешканців багатоквартирних будинків досі не повернувся з-за кордону.

Але якщо у випадку з електроенергією, водою, газом платити потрібно згідно з показниками лічильника: тобто не користуєшся комунальною послугою, можна не платити; то з централізованим опаленням, платежами за утримання будинку й будинкову територію ситуація інакша. Навіть тимчасово відсутні мешканці мають оплачувати за тепло, обслуговування прибудинкової території і комунікацій будинка.

Тож треба розуміти, що якщо нині законодавчо заборонено відключати ту ж електроенергію споживачам, це не означає, що борги будь-кому вибачать. Вони накопичуватимуться і постачальник комунальних послуг має право через суд стягнути свої гроші. Крім того, по закінченню воєнного стану великі боржники будуть першими в черзі на відключення комунальних послуг.

Нині в Україні заборонено позиватися за комунальні борги в районах, де тривають військові дії або де не минуло трьох місяців із моменту їхнього припинення. Крім того, позиватися за комуналку не можна на окупованій території. У будь-яких інших випадках комунальне підприємство має повне право через суд повертати свої гроші.

Як свідчить судова практика, в абсолютній більшості випадків суд стає на бік комунальників. Далі за процедурою судовий виконавець може знайти банківські рахунки боржника та заарештувати їх, накласти арешт на будь-яке майно. Зокрема можна законно вилучити з квартири боржника його майно: речі, посуд тощо. Далі все це майно продається на відкритих торгах, а одержані кошти підуть на погашення боргу.

Термін позовної давності становить три роки. Тобто через суд у вас можуть забрати лише той борг, який було накопичено за останні три роки. Але вся сума заборгованості, накопичена за весь час, залишиться за боржником доти, доки він не заплатить.

Нагадаємо, раніше правники дали пораду, як не платити за комунальні послуги мешканцям тимчасово захоплених росією територій, у помешканні яких «квартирували» окупанти.

241

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram